Новини
Дата публікації
Земельні аукціони сьогодні принесли бюджету понад 17 млн грн: який лот став найдорожчим

У системі Prozorro.Продажі відбулося 4 земельні аукціони.

Сьогодні, 11 серпня, у системі Prozorro.Продажі відбулося 4 аукціони, які сумарно принесли держбюджету 17,3 млн гривень. Загалом очікуваний економічний ефект від торгів разом із 20% ПДВ склав 20,8 млн грн. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані "Земельного банку".

На тоги були виставлені земельні ділянки розташовані на Херсонщині, Львівщині та Київщині, а їх загальна площа становить 724,74 гектари.

В ході торгів від учасників аукціонів надійшло 32 пропозиції. Стартова сумарна вартість суборенди земельних ділянок 2,8 млн грн у ході торгів зросла у 6,1 разів. А середня вартість одного гектару становила 23 933 грн.

Найдорожчим лотом стала земельна ділянка на Львівщині, площею 174,29 гектари. За неї змагалися 10 учасників. Стартова ціна лоту зросла у 9,4 разів, а фінальна ставка склала 7,8 млн грн. Вартість одного гектару цієї ділянки – 44 751 грн.

Довідково

"Земельний банк" – проєкт Фонду державного майна України. Це прозорий ринок оренди державних земель сільськогосподарського призначення, які перебувають у користуванні держпідприємств. Цей інвестиційний продукт унеможливлює корупцію, прибирає будь-які тіньові схеми і дозволяє кожному українцю розпочати власну справу, орендувавши земельну ділянку через онлайн-аукціон на Prozorro.Продажі.

Нагадаємо, за підсумками минулого тижня сума переможних ставок на торгах "Земельного банку" склала 18,7 млн грн. Разом із ПДВ економічний ефект може досягти 22,4 млн грн.

Автор:
Тетяна Ковальчук