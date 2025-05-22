Земельні аукціони сьогодні принесли бюджету понад 700 тисяч гривень: який лот став найдорожчим

22 травня 2025 року у системі Prozorro.Продажі відбулося 7 онлайн-аукціонів суборенди державних сільгоспземель, які сумарно принесли держбюджету 727 916 гривень. Загалом економічний ефект від торгів разом із 20% ПДВ склав 873 499 гривень.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Земельного банку".

Лоти, які були виставлені на торги, розташовані у Хмельницькій та Житомирській областях. Їх загальна площа – 34,45 гектарів. Під час аукціонів учасники подали 19 пропозицій.

Стартова сумарна вартість суборенди земельних ділянок складала 55 839 грн, а під час торгів зросла у 13 разів. А середня вартість за один гектар землі становить 21 127 грн.

Найдорожчим лотом дня стала земельна ділянка, яка розташована у Хмельницькій області, її площа – 27,87 гектарів. За неї змагалися 7 учасників. Під час торгів стартова вартість суборенди зросла у 14,8 разів. А фінальна ставка склала 720 001 грн. Вартість одного гектару цієї ділянки – 25 834 грн.

Що таке "Земельний банк"?

"Земельний банк" – проєкт Фонду державного майна України. Це прозорий ринок оренди державних земель сільськогосподарського призначення, які перебувають у користуванні державних підприємств. Цей інвестиційний продукт дозволяє кожному українцю розпочати власну справу, орендувавши земельну ділянку через онлайн-аукціон на Prozorro.Продажі. Він унеможливлює корупцію та прибирає будь-які тіньові схеми.

Нагадаємо, 19 та 20 травня 2025 року у системі Prozorro.Продажі відбулося 6 онлайн-аукціонів суборенди державних сільгоспземель, які сумарно принесли держбюджету 3,1 мільйонів гривень. Загалом економічний ефект від торгів разом із 20% ПДВ склав 3,7 мільйонів гривень.