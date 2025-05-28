Земельні торги на Prozorro принесли організаторам понад 1 млрд грн з початку 2025 року

Організатори земельних торгів у системі "Прозорро.Продажі" заробили понад 1 млрд грн з початку 2025 року. Участь у відкритих аукціонах дає змогу громадам та державі ефективно реалізовувати права на землю і залучати додаткові кошти до бюджету.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Про земельні торги

З початку 2025 року земельні аукціони в системі "Прозорро.Продажі" принесли понад 1 млрд грн доходу.

З них понад 577,3 млн грн — щорічні надходження від оренди, 331,2 млн грн — виручка від продажу державних, комунальних та приватних земель, ще 123,1 млн грн — від реалізації арештованих ділянок.

У Мінекономіки зазначають, що прозорі правила та висока конкуренція сприяють активному залученню інвестицій і підтримують економічне відновлення.

Від початку року в системі відбулося майже 3.4 тис. успішних онлайн-аукціонів. За цей час земельні торги в системі вже оголосили понад 1.3 тис. організаторів. Це громади, Земельний банк (проєкт Фонду держмайна України), приватні та державні виконавці, що реалізують арештовані ділянки, та приватні власники.

Більшість успішних торгів припадає на громади: понад 2.3 тис. реалізовані комунальні ділянки принесли до місцевих бюджетів майже 489 млн грн. Найбільше торгів відбулося на:

Одещині — 236;

Львівщині — 234;

Черкащині 205.

Від початку 2025 року в системі "Прозорро.Продажі" провели майже 3,4 тисячі успішних онлайн-аукціонів. Торги організували понад 1,3 тисячі учасників — серед них громади, Земельний банк (ініціатива Фонду держмайна), приватні та державні виконавці, а також власники земельних ділянок.

Найактивнішими організаторами стали саме громади: понад 2,3 тисячі реалізованих комунальних земель принесли місцевим бюджетам близько 489 млн грн.

Найбільше аукціонів відбулося в Одеській (236), Львівській (234) та Черкаській (205) областях.

Що таке "Земельний банк"?

"Земельний банк" – проєкт Фонду державного майна України. Це прозорий ринок оренди державних земель сільськогосподарського призначення, які перебувають у користуванні державних підприємств. Цей інвестиційний продукт дозволяє кожному українцю розпочати власну справу, орендувавши земельну ділянку через онлайн-аукціон на "Prozorro.Продажі". Він унеможливлює корупцію та прибирає будь-які тіньові схеми.

Нагадаємо, що земельні аукціони в системі "Прозорро.Продажі" стартували у жовтні 2021 року. Відтоді було успішно проведено майже 23,5 тисячі онлайн-торгів із загальною сумою реалізації близько 5,9 млрд грн.