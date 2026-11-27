За десять місяців 2026 року до бюджетів усіх рівнів надійшло 42,2 млрд грн земельного податку. Порівняно з аналогічним періодом 2025 року надходження зросли на 11,8% - торік цей показник становив 37,7 млрд грн.

Як пише Dilo, про це інформує пресцентр Державної податкової служби.

Найбільші обсяги сплати земельного податку зафіксували у таких регіонах:

Дніпропетровська область - 7,4 млрд грн;

Київ - 5,7 млрд грн;

Одеська область - 3,7 млрд грн;

Львівська область - 3,1 млрд грн.

Таким чином, Дніпропетровщина посіла перше місце за обсягом надходжень земельного податку, випередивши столицю на 1,7 млрд грн.

Як нараховується земельний податок

Земельний податок сплачують за фактичний період володіння або користування земельною ділянкою. Нарахування починається з моменту виникнення відповідного права та припиняється після його завершення.

Якщо протягом календарного року змінюється власник земельної ділянки, податкові зобов'язання розподіляються між попереднім і новим власниками. Кожен із них сплачує податок лише за той період, протягом якого мав право власності або користування землею.

Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке дозволило оперативніше повертати до безпечного використання сільськогосподарські ділянки, що мають статус потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами, але фактично вже обробляються.