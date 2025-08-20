Запланована подія 2

Земля, авто, зброя: знайшли майно фігурантів справи про привласнення бюджетних коштів

гривна
АРМА розшукало майно фігурантів справи про привласнення бюджетних коштів у сфері ветеринарної медицини / Pixabay

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) виявило низку активів, що належать фігурантам кримінальної справи щодо привласнення бюджетних коштів та службового підроблення. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

За даними слідства, службові особи однієї з міських державних лікарень ветеринарної медицини за сприяння керівника місцевого управління Держпродспоживслужби організували незаконні нарахування заробітної плати фіктивним працівникам.

Які активи знайшли

Зазначається, що у результаті проведених заходів АРМА встановило наступні активи:

  • 8 земельних ділянок;
  • 3 об’єкти житлової нерухомості;
  • 2 об’єкти нежитлової нерухомості;
  • 2 автомобілі;
  • 2 одиниці зброї.

Крім того, відомство ініціювало запити до банківських установ щодо надання інформації про рахунки та залишки коштів підозрюваних осіб. Виявлену інформацію передано правоохоронним органам для вжиття заходів із накладення арешту на майно.

Раніше АРМА виявило нерухомість, транспорт, техніку та грошові кошти, що належать особам, підозрюваним у причетності до розкрадання державних коштів, виділених на будівництво в умовах воєнного стану.

Автор:
Світлана Манько