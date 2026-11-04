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Зернові просіли, олійні зросли: у жовтні Україна експортувала 3,05 млн тонн агропродукції

Соняшник, соняшникова олія
У жовтні Україна експортувала 3,05 млн тонн агропродукції / Depositphotos.com

У жовтні 2026 року Україна експортувала 3,05 мільйона тонн продукції агропромислового комплексу (за товарними позиціями 1–24 УКТ ЗЕД замитненого товару). Це на 0,6% більше порівняно з вересневими показниками.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на моніторинг Українського клубу аграрного бізнесу (UCAB Survey).

Загальні обсяги експорту залишилися майже на рівні попереднього місяця, проте змінилася структура відвантажень: спад поставок зерна перекрило зростання відвантажень олійних культур і продуктів їхньої переробки. Чотири основні групи — зернові, олійні, олії та макуха — забезпечили у жовтні близько 87,3% загального обсягу.

Як змінилися поставки за основними культурами

Найбільшу частку сформували зернові культури — 1,32 мільйона тонн, що на 10,9% менше за результат вересня. Зокрема, експорт пшениці скоротився на 9,5% (до 990,4 тисячі тонн), кукурудзи — на 8% (до 282,4 тисячі тонн), а ячменю впав на 45,3% (до 43,9 тисячі тонн).

Натомість поставки олійних культур збільшилися на 16,3% — до 574,9 тисячі тонн:

  • експорт сої зріс у 3,4 раза — до 123,8 тисячі тонн;
  • відвантаження соняшнику збільшилися у 3,7 раза — до 61,7 тисячі тонн;
  • поставки ріпаку склали 378,4 тисячі тонн, що на 11,7% менше, ніж у вересні.

Експорт рослинних олій у жовтні становив 358,0 тисячі тонн (+10,7% до вересня). Зростання відбулося завдяки експорту соняшникової олії, який зріс на 76,4% — до 258,7 тисячі тонн. Водночас поставки соєвої олії збільшилися на 21% (до 26,9 тисячі тонн), а ріпакової — скоротилися на 53,2% (до 72,3 тисячі тонн).

Сегмент макухи олійних культур також показав приріст на 19,4% — до 409,9 тисячі тонн. Експорт соняшникової макухи зріс на 15% (до 328,1 тисячі тонн), а соєвої — збільшився на 41% (до 81,8 тисячі тонн).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що експорт зерна залізницею у жовтні зріс на 22% порівняно з вереснем. За перші 14 діб жовтня залізницею експортували 475 тис. тонн зернових — на 22% більше, ніж за аналогічний період вересня.

Автор:
Максим Кольц

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