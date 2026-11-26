За 2 млн грн українці можуть придбати житло площею від 32 до понад 50 кв. м залежно від регіону. Водночас у Києві та більшості західних областей цієї суми не вистачить на однокімнатну квартиру.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на DIM.RIA, аналітики якого з'ясували, де вибір доступної нерухомості найбільший і скільки власних коштів доведеться додати покупцям.

Фахівці проаналізували частку доступних за цією сумою пропозицій у різних регіонах, площу житла, яку можна придбати за ваучер, а також з'ясували, де для купівлі однокімнатної квартири покупцям доведеться доплачувати власні кошти.

Хто може отримати житловий ваучер на 2 млн грн

Житловий ваучер – це форма державної допомоги для окремих категорій внутрішньо переміщених осіб, які були змушені залишити тимчасово окуповані території України.

На першому етапі програми передбачена підтримка в розмірі 2 млн грн для одного отримувача. Скористатися нею можуть ВПО, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Кошти ваучера дозволяється спрямувати на придбання квартири чи приватного будинку на первинному або вторинному ринку. Також їх можна використати для інвестування в будівництво житла, сплати першого внеску за іпотекою або погашення іпотечного платежу.

Якщо обрана нерухомість коштує дорожче за 2 млн грн, різницю покупцеві необхідно покрити самостійно.

У яких регіонах найбільше житла за 2 млн грн

За результатами дослідження DIM.RIA, у листопаді 2026 року близько 11% усіх пропозицій на українському ринку нерухомості відповідали бюджету житлового ваучера.

У столиці вибір значно обмеженіший: за 2 млн грн можна було придбати лише 6,8% об'єктів, виставлених на продаж. У Київській області цей показник становив 12,8%.

Найбільша частка доступного за ваучером житла спостерігалася в таких областях:

Волинська – 37,2% від загальної кількості пропозицій;

Закарпатська – 36,3%;

Львівська – 34,2%;

Черкаська – 31,1%.

Натомість найменше об'єктів у межах бюджету програми пропонували в Сумській (4,3%), Одеській (4,4%), Запорізькій (4,4%), Чернігівській (5%), Харківській (5,4%) та Полтавській (5,8%) областях.

Де найбільше оголошень про продаж житла до 2 млн грн

Якщо розглядати частку оголошень із ціною до 2 млн грн, лідерами стали переважно південні та східні регіони України.

Зокрема, найбільше таких пропозицій у листопаді зафіксували:

у Запорізькій області – 77%;

у Сумській області – 68%;

у Миколаївській області – 65%;

у Харківській області – 58%.

Протилежна ситуація спостерігається в західних регіонах. У Рівненській області лише 7% оголошень відповідали бюджету ваучера, у Києві – 4%, у Львівській області – 3%, а в Чернівецькій – лише 1%.

На Закарпатті пропозицій із вартістю до 2 млн грн настільки мало, що протягом місяця з'являється лише кілька відповідних оголошень.

Скільки квадратних метрів житла можна придбати за 2 млн грн

Площа нерухомості, яку можна купити за суму житлового ваучера, суттєво відрізняється залежно від регіону.

Найбільше квадратних метрів за 2 млн грн можна придбати у таких областях:

Запорізька – 51,9 кв. м;

Дніпропетровська – 48,4 кв. м;

Миколаївська – 47,9 кв. м;

Сумська – 47,4 кв. м.

У Києві за аналогічний бюджет покупець може розраховувати в середньому на 32 кв. м нерухомості. У Київській області площа буде більшою – близько 38,3 кв. м.

Таким чином, однакова сума державної допомоги забезпечує різні можливості для придбання житла залежно від цінової ситуації на місцевому ринку.

У яких областях 2 млн грн вистачить на однокімнатну квартиру

За даними DIM.RIA, у більшості західних і частині центральних областей України медіанна ціна однокімнатної квартири перевищує встановлений програмою ліміт у 2 млн грн.

Найбільше власних коштів понад суму ваучера доведеться додати покупцям у Києві. Там додаткові витрати можуть становити 45% вартості квартири.

В інших регіонах ситуація така:

Львівська область – 39% вартості житла;

Закарпатська область – 25%;

Рівненська область – 25%;

Чернівецька область – 24%.

Водночас у східних областях України та на Хмельниччині медіанна вартість однокімнатної квартири не перевищує 2 млн грн. Це означає, що за середнім ціновим показником житлового ваучера має вистачити для придбання такого помешкання без додаткових витрат.

Отже, можливості використання житлового ваучера суттєво залежать від регіону. Найбільший вибір недорогого житла зосереджений у східних і південних областях, тоді як у Києві та західних регіонах покупцям частіше доведеться шукати додаткове фінансування.

У 2027 році в Україні планують створити єдину цифрову платформу, яка об'єднає інформацію про всі державні, обласні та місцеві програми забезпечення житлом. Система дозволить вести облік громадян, які потребують оселі, контролювати квартирні черги та відстежувати використання соціального і службового житла. На розробку та запуск платформи у проєкті державного бюджету на 2027 рік передбачили 152 млн грн.