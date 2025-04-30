ЗМІ оприлюднили деталі угоди України зі США щодо надр: Юлія Свириденко летить до Вашингтона

Україна готова підписати зі США угоду про надра. Проєкт угоди, який передбачає створення спільного фонду для управління інвестиційними проєктами України, вже доопрацьовано, і його може бути підписано сьогодні.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Юлія Свиреденко полетіла підписувати угоду

За даними видання , міністр економіки України Юлія Свириденко вже прямує до Вашингтона для підписання угоди.

Водночас нардеп Олексій Гончаренко пише, що "тексту угоди на руках українська сторона не має" і "поки ніякої підготовки до підписів не відбувається", але "все може змінитися".

Що в угоді

Згідно з проектом документа, США та Україна прагнутимуть створити умови для "збільшення інвестицій у гірничодобувну промисловість, енергетику та суміжні технології в Україні".

Вашингтон також визнає, що угода не повинна суперечити планам України щодо вступу до ЄС.

США погодилися, що лише майбутня військова допомога, яку вони можуть надати Україні після підписання угоди, буде враховуватися при розрахунку їхнього внеску до фонду.

Згідно з документом, угода "зміцнює стратегічне партнерство між сторонами для довгострокової реконструкції та модернізації України у відповідь на масштабні руйнування, спричинені повномасштабним вторгненням Росії".

Натомість дві інші технічні угоди, які визначатимуть, як функціонуватиме спільний фонд, ще не узгоджені.

Нагадаємо, як розповів премʼєр-міністр Денис Шмигаль, Україна і США домовилися, що в угоді про надра не буде зараховуватися раніше надана допомога від Вашингтона.

Перший проєкт договору, який раніше запропонували США, містив норму, що Україна має вносити кошти від продажу копалин у контрольований американцями фонд до того часу, поки сума не покриє американські витрати на допомогу Києву. Президент США Дональд Трамп без посилань на будь-які джерела називав різні суми "боргу" України: від 500 до 300 млрд доларів.

Україна обґрунтовано наполягала, що вони значно скромніші — 100 млрд, і навіть цей "борг" Київ вписувати в угоду відмовлявся.

Україна та США підписали меморандум щодо угоди про корисні копалини

17 квітня Україна та США підписали меморандум, який засвідчує намір фіналізувати й укласти угоду щодо майбутньої співпраці у видобутку корисних копалин.

Зауважимо, меморандум не є угодою. Підписаний документ підтверджує наміри укласти повну угоду у майбутньому.

Своєю чергою голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявляв, що парламент затвердить угоду тільки у випадку, якщо там не буде нарахованих Україні "заднім числом" боргів, умови будуть взаємовигідними, а депутати отримають всі відповіді щодо надання надійних гарантій безпеки нашій державі.

Українська сторона вже залучила міжнародну юридичну компанію Hogan Lovells як зовнішнього радника у переговорах щодо цієї угоди. Уряд виділив 113 млн грн на консультаційні послуги для підготовки проєкту угоди про корисні копалини між Україною та США.