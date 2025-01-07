ЗМІ знайшли ймовірний зв'язок між головою НАБУ та фігурантом справи про зловживання в "Енергоатомі"

Між головою Національного антикорупційного бюро Семеном Кривоносом та бізнесменом Едуардом Самоткалом, який є підозрюваним у справі про корупційні схеми в "Енергоатомі", може існувати зв'язок. Про це пише "РБК-Україна".

Видання пише, що дружина Кривоноса Галина Польшинська керує компаніями, що належать дружині Самоткала.

У справі йдеться про можливе привласнення майна через зловживання службовим становищем. За версією слідства, компанії Самоткала постачали обладнання за завищеними цінами. Крім нього, фігурантами також є Дмитро Лисенко та Віссаріон Кім.

Самоткал перебуває в розшуку з 2017 року, однак його бізнеси, оформлені на дружину Руслану, продовжують працювати. Однією з таких компаній є ТОВ "Інноваційні технологічні продукти" ("Інтехпро"), керівником якої є Польшинська.

"Історія взаємодії родини Польшинських із Самоткалом може сягати ще 1990-х років", – йдеться в матеріалі.

Інформація про те, що Галина Польшинська є дружиною Семена Кривоноса підтверджується в його декларації.

Також Польшинська зазначена керівником таких структур Самоткалів: DAAR company s.r.o. (Чехія) (з 19.09.2015 по 22.02.2017) і Business Perspective Alfa, s.r.o. (Чехія) (з 06.10.2015 по 21.02.2017), що видно в реєстрі.

Журналісти зазначають, що зв’язки дружини голови НАБУ з бізнесами Самоткала можуть свідчити про потенційний конфлікт інтересів й могли вплинути на неактивність НАБУ у розслідуванні справи "Енергоатому".