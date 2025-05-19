Зміна місця служби онлайн: 32 тисячі військових знайшли нове місце служби через "Армія+"

За пів року від запуску функції подання рапорту на зміну місця служби у військовому додатку "Армія+" понад 100 тисяч українських військовослужбовців подали відповідні заяви. Вже 32 тисячі захисників скористалися цією можливістю і змінили свої підрозділи.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Як працює функція зміни місця служби у додатку "Армія+"

Наголошується, що функцію подання рапорту на зміну місця служби було впроваджено для того, щоб військовослужбовці мали змогу переходити до підрозділів, де їхні навички будуть використані максимально ефективно. З моменту запуску понад 32 тисячі військових уже переведені або готуються до зміни місця служби.

За пів року роботи функції подання рапорту у застосунку "Армія+" команда Міністерства оборони постійно вдосконалювала цей процес.

Зокрема, було покращено процедуру подачі: додано блок із шаблонами необхідних документів та автоперевіркою їх актуальності.

Це значно знизило кількість помилок, які раніше призводили до відхилення рапортів Кадровим центром ЗСУ через недостатню кількість чи неправильність даних, із детальним поясненням необхідних виправлень.

У разі погодження рапорту Кадровий центр ЗСУ оформлює наказ для офіцерів або розпорядження для солдатів та сержантів на переведення, які є обов’язковими для виконання. Центральне управління захисту прав військовослужбовців у співпраці з органами військового управління оперативно реагує на випадки ігнорування командами виконання цих наказів і суворо контролює їх реалізацію.

Про застосунок "Армія+"

Презентація мобільного додатку для військовослужбовців відбулася 8 серпня 2024 року. Під час заходу президент Зеленський зазначив, що мета застосунку – звільнити українську армію від паперової роботи, щоб командири й солдати не витрачали свій час на "застарілу і нікому непотрібну" бюрократію.

Застосунок для військовослужбовців "Армія+" Міноборони анонсувало у лютому 2024-го. Коментуючи необхідність його застосування, у міністерстві пояснювали це прагненням позбавити військових надмірної паперової роботи. Загалом з 8 серпня 2024 року в застосунку Армія+ авторизувалося понад 680 тисяч військовослужбовців.

Нещодавно, у мобільному додатку “Армія+” з'явилося шість нових електронних рапортів, які спрощують процедуру звільнення з військової служби за сімейними обставинами або станом здоров'я.