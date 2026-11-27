Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував компанії "Бауарт" та "Тірел Індастріс" на загальну суму понад 7,3 млн грн за змову під час торгів із закупівлі будівельних матеріалів для "Хмельницькобленерго". Очікувана вартість закупівлі перевищувала 20 млн грн.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення АМКУ.

Компанії брали участь у торгах на закупівлю гранітного щебеню та відсіву, які проводило "Хмельницькобленерго".

За результатами розгляду справи комітет встановив, що учасники торгів координували свою поведінку, що призвело до усунення конкуренції між ними.

АМКУ визнав дії компаній порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що спотворюють результати торгів.

Загальна сума накладених на підприємства штрафів становить 7 361 861 грн.

Нагадаємо, 19 листопада АМКУ оштрафував чотири компанії на 12,78 млн грн за змову на тендерах "Харківобленерго". Порушення стосувалися закупівель трансформаторів і лічильників із загальною очікуваною вартістю понад 499 млн грн.