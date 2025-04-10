Змова на закупівлях для "Укрнафти", "Укргазвидобування" й "Укртрансгазу": дилеру дозволити виплатити штраф частинами

Антимонопольний комітет України (АМКУ) ухвалив рішення про розстрочення сплати штрафу для ТОВ “Енергосервіс” до 31 березня 2026 року.

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Про це повідомляє пресслужба регулятора.

У грудні 2024 року АМКУ визнав дії "Енергосервісу" порушенням законодавства про захист економічної конкуренції. Компанію оштрафували на 2 644 896 гривень за антиконкурентні узгоджені дії, що спотворили результати трьох торгів.

У березні 2025 року "Енергосервіс" звернувся до комітету з проханням надати розстрочку на сплату штрафу терміном на 12 місяців. Компанія заявила, що погоджується з фактом порушення та розміром штрафу, але наголосила, що одночасна виплата всієї суми є для неї непосильною через триваючу широкомасштабну військову агресію РФ проти України.

В компанії зазначили, що негайна сплата штрафу призведе до зупинки діяльності підприємства через брак коштів на закупівлю необхідних матеріалів для виробництва.

Зважаючи на обґрунтування, АМКУ вирішив піти назустріч та розстрочити сплату штрафу ТОВ "Енергосервіс" до 31 березня 2026 року.

За що оштрафовано "Енергосервіс"

25 грудня 2024 року АМКУ виявив змову між двома компаніями - Бориславським заводом "Рема" та ТОВ "Енергосервіс" - під час участі у трьох тендерах.

Торги проводилися у 2023 році держкомпаніями "Укргазвидобування", "Укрнафта" та "Укртрансгаз" щодо закупівлі запасних частин для компресорного обладнання на майже 50 млн гривень.

Виробником пропонованої відповідачами продукції виступав Бориславський завод "Рема", а "Енергосервіс" - дилером. Встановлено, що компанії узгоджували тендерні пропозиції, усунувши конкуренцію.

За змову їх оштрафовано: