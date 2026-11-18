Антимонопольний комітет України ухвалив п’ять рішень щодо порушення конкурентного законодавства. Загальна сума штрафів для компаній і підприємців перевищила 35,5 млн грн. Йдеться про узгоджені дії учасників державних закупівель, тендерів на ремонтні роботи та земельних аукціонів.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба АМКУ.

Як повідомили в АМКУ, порушення стосувалися антиконкурентних узгоджених дій, спрямованих на спотворення результатів торгів, тендерів та аукціонів. Зокрема, Комітет виявив випадки координації поведінки учасників державних закупівель і земельних торгів.

Які компанії отримали найбільші штрафи

Найбільший штраф — 14,56 млн грн — накладено на ТОВ "Ясні зорі" та ТОВ "Подільське зернопереробне підприємство". За даними АМКУ, компанії узгоджували дії під час участі у 23 аукціонах із продажу прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення у 2022 році.

Під час розслідування Комітет встановив, що товариства діяли не самостійно, а координували свою поведінку з метою усунення конкуренції. Загальна сума штрафів для них становила 14 561 321 грн.

Ще 12,4 млн грн штрафів отримали ТОВ "ТОРБУД-3" і ТОВ "КИЇВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ". Справа стосувалася тендера ДП "Одеський морський торговельний порт" на капітальний ремонт і термомодернізацію будівлі адміністративно-виробничого комплексу.

Очікувана вартість закупівлі, проведеної у 2024 році, становила 18 млн грн із ПДВ. За результатами розслідування АМКУ встановив обставини, які свідчили про спільну та скоординовану поведінку компаній під час участі в торгах. Загальна сума штрафів — 12 407 528 грн.

Змови на закупівлях "Центренерго"

Два рішення АМКУ стосувалися закупівель для підприємств енергетичної галузі.

Зокрема, ТОВ "НБС ТЕХНОЛОГІЯ" та ТОВ "АЛЬЯНС ГРУП ФКР" визнали учасниками семи порушень, пов’язаних із тендерами на ремонт і технічне обслуговування обладнання. Закупівлі проводили Зміївська теплова електрична станція ПАТ "Центренерго" та ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" у 2025 році.

Загальна очікувана вартість закупівель становила 32,4 млн грн. За висновками Комітету, компанії узгоджували поведінку, щоб усунути конкуренцію між собою. За ці порушення на них наклали штрафи на 4 659 804 грн.

Інша справа стосувалася закупівлі спеціального робочого одягу для ПАТ "Центренерго". У торгах з очікуваною вартістю 10,8 млн грн у 2025 році брали участь ТОВ "Захист ЛТД" і ФОП Кваша О.Г.

АМКУ встановив факти спільної та скоординованої підготовки учасників до торгів. Загальна сума штрафів для них становила 1 450 693 грн.

Порушення під час земельних аукціонів

Ще одне рішення стосувалося чотирьох електронних аукціонів із продажу прав оренди земельних ділянок. У 2022 році їх проводила Окнянська селищна рада Подільського району Одеської області через систему "Prozorro.Продажі".

АМКУ визнав антиконкурентними узгодженими діями поведінку ПП "Маєр-Дельфс-Агро" та ФОП Плавницького О.А.

Під час розслідування Комітет встановив обставини, які свідчили про спільну підготовку до аукціонів, спільність господарських інтересів і родинні зв’язки між учасниками. На думку АМКУ, ці факти в сукупності підтверджували координацію дій з метою усунення конкуренції.

Загальна сума штрафів становила 2 493 846 грн.

Які наслідки загрожують компаніям за змови на тендерах

В АМКУ нагадали, що відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" замовник має відмовити учаснику в участі у процедурі закупівлі, якщо протягом останніх трьох років його притягували до відповідальності за антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів.

Отже, наслідки таких порушень не обмежуються фінансовими санкціями. Компанії, притягнуті до відповідальності за змови на торгах, також можуть втратити можливість брати участь у публічних закупівлях протягом визначеного законом періоду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що АМКУ оштрафував виробника дієтичної добавки на понад 1,6 млн грн за оманливу рекламу. Антимонопольний комітет України оштрафував ТОВ "Ананта Медікеар Україна" на 1 660 972 грн за поширення оманливої інформації про властивості дієтичної добавки "Лів-Кер".