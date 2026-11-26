Під час доопрацювання законопроєкту про зниження ПДВ на соціально значущі товари необхідно врахувати ризики для бюджету та виробників. Водночас запропоновані податкові зміни мають насамперед зменшити витрати покупців.

Як пише Dilo з посиланням на повідомлення Асоціації прифронтових міст та громад, про це її очільник і мер Харкова Ігор Терехов заявив 25 листопада під час онлайн-засідання робочої групи з розгляду законопроєкту.

За його словами, зниження ставок ПДВ не гарантує автоматичного здешевлення товарів у магазинах та аптеках. Тому податкові зміни потрібно супроводжувати моніторингом роздрібних цін, щоб оцінювати, чи отримують покупці відповідну економію.

"Ми пропонуємо знизити ПДВ не для того, щоб більше заробляли торговельні мережі. Ми хочемо, щоб менше платили люди", – наголосив Терехов.

Він також прокоментував застереження представників Міністерства фінансів, Міністерства економіки та ритейлу щодо можливих бюджетних втрат і наслідків для українських виробників.

На думку мера, під час оцінювання бюджетних наслідків необхідно враховувати не лише скорочення податкових надходжень, а й економічні втрати через низьку купівельну спроможність населення. Зокрема, зменшення споживчих витрат негативно позначається на продажах українських виробників.

Окрему увагу він звернув на ситуацію у прифронтових громадах, де мешканці через війну втрачають житло, роботу та джерела доходів. За його оцінкою, доступність базових товарів впливає на можливість людей залишатися у своїх громадах.

Серед варіантів доопрацювання законопроєкту Терехов назвав поетапне запровадження знижених ставок ПДВ, уточнення переліку пільгових товарів та врахування інтересів вітчизняних виробників. Також запропоновані зміни необхідно узгодити з європейським законодавством.

Асоціація прифронтових міст та громад заявила про готовність продовжувати роботу з Мінфіном і профільними парламентськими комітетами.

Що передбачає законопроєкт №16069

Dilo повідомляло про реєстрацію у Верховній Раді законопроєкту №16069 від 14 вересня 2026 року. Документ, внесений групою народних депутатів на чолі із Сергієм Козирем, передбачає:

зниження ПДВ на базові продукти харчування з 20% до 5%;

зниження ставки на лікарські засоби та медичні вироби із 7% до 5%;

поширення пільгового оподаткування на окремі дитячі товари та засоби гігієни;

тимчасове встановлення ставки 7% для окремих товарів автономного та резервного електроживлення.

Станом на 26 листопада законопроєкт опрацьовується у профільному комітеті Верховної Ради. Комітет з питань інтеграції України до ЄС раніше вказав на необхідність його доопрацювання для врахування вимог європейського законодавства. Запропоновані зміни до Податкового кодексу поки не набули чинності.