Зняли санкції. США дозволили Boeing напряму співпрацювати з білоруською авіакомпанією

У Білорусі заявили, що США зняли санкції на торгівлю між американською авіакомпанією Boeing та білоруською "Белавіа".

Про це пише білоруське агентство "Белта" з посиланням на слова гендиректора "Белавіа" Ігоря Чергінця.

За його словами, 31 жовтня Міністерство торгівлі США видало корпорації Boeing дозвіл на роботу з білоруською авіакомпанією.

Зняття обмежень дозволить купувати запчастини, компоненти й програмне забезпечення до вже наявних літаків, а також "відкриє шлях" до перемовин щодо можливої покупки нових літаків Boeing.

Постійний представник Білорусі в ООН Валентин Рибаков сказав, що США видали Boeing ліцензію на повноцінну співпрацю з "Белавіа". Він додав, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі зі спецпосланцем Дональда Трампа Джоном Коулом "окреслив перелік ключових питань для подальшого діалогу між країнами".

Рибаков каже, що "робота проводиться наполегливо й успішно, залишається лише розв'язання ще кількох завдань, які дозволять обом сторонам вийти на новий рівень взаємодії".

Нагадаємо у листопаді 2025 року Міністерство фінансів США офіційно скасувало санкції проти білоруської авіакомпанії "Белавіа" та частково проти трьох літаків, що їх використовували самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та його оточення.

Посланець США Джон Коул ще у вересні на зустрічі з самопроголошеним главою Білорусі Олександром Лукашенком пообіцяв, що Америка зніме санкції з білоруської авіакомпанії "Белавіа", прагнучи "нормалізувати" двосторонні відносини.