У п'ятницю золото подорожчало на 2,7% після падіння до найнижчого рівня за понад рік. Спотова ціна металу зросла до $3 663,52 за унцію (31,10 г), або приблизно $117,78 за грам. Раніше, у середу, вона опускалася до мінімуму з серпня 2025 року.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на золото у США з поставкою в грудні подорожчали на 3,6% – до $3 662,10 за унцію.

Як зазначають аналітики, на ринку послабився тиск продавців на тлі святкового затишшя у США напередодні Дня подяки. Воно також зменшило хвилювання навколо акцій технологічних компаній, пов'язаних зі штучним інтелектом.

"Хоча ціна на золото намагалася стабілізуватися після нещодавніх втрат, інвестори залишаються обережними. Свята в США можуть обмежити тиск продавців на золото, оскільки розпродаж технологічних акцій та ліквідація активів призупиняються", – сказав головний стратегічний директор VT Markets Росс Максвелл.

За його словами, подальше відновлення золота залежатиме від реальних процентних ставок, курсу долара США та потоків інвестицій.

Що впливає на ціни

Опубліковані у середу дані показали, що економіка США у третьому кварталі зросла швидше, ніж очікували, а інфляція у жовтні прискорилася. Це посилило очікування щодо підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою наступного місяця та на початку 2027 року.

Вищі ставки роблять золото менш привабливим для інвесторів, оскільки воно не приносить процентного доходу.

Ціни на інші метали

Зростання показують й інші дорогоцінні метали: спотове срібло піднялося на 6,5% до $44,18 за унцію, платина зросла на 5,3% до $1358,59, а паладій подорожчав на 4,5% до $912,60.

Нагадаємо, 25 листопада фінансові гіганти HSBC, JP Morgan та StoneX провели в Лондоні перші торги цифровим золотом. Нова система дає змогу торгувати металом і використовувати його як заставу без передачі самих злитків між сторонами.