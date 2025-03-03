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Зона ураження на 10-15 км: проєкт "Лінія дронів" вже отримав 4,6 млрд грн

"Лінія дронів"
В Україні запускають проєкт "Лінія дронів". Фото: Міноборони.

Збройні сили України запустили масштабний проєкт "Лінія дронів", щоб покращити підрозділи безпілотних систем та поширити їхній досвід у Силах оборони. До участі можуть залучитися як військовослужбовці, так і цивільні фахівці.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

В рамках проєкту планується формування мережі спеціалізованих підрозділів, які отримають сучасне оснащення, необхідні ресурси та фахівців.

Як заявив міністр оборони України Рустем Умєров, "Лінія дронів" – це масштабування найефективніших рішень в армії. А саме – створення "killzone" (зони ураження) на 10-15 км, що робить просування ворога неможливим без втрат, надаючи піхоті повітряний супровід і прикриття.

Проєкт уже отримав 4.6 млрд грн додаткового фінансування від Міністерства оборони, яке буде спрямоване безпосередньо на підрозділи: закупівлю БПЛА, засобів РЕБ, транспорту та всього необхідного для виконання бойових завдань.

До ініціативи вже долучені провідні БПЛА-підрозділи ЗСУ:

  • 20 окремий полк "К-2"; 
  • 429 полк "Ахіллес"; 
  • 427 полк "РАРОГ"; 
  • 414 бригада "Птахи Мадяра"; 
  • полк "Фенікс" (бригада "Помста").

В Міноборони зазначили, що кожен новобранець "Лінії дронів" проходитиме спеціалізовану програму бойового застосування військових підрозділів (БЗВП), яка включає тактичну підготовку, навчання роботі з безпілотними комплексами та освоєння методів перехоплення ворожих дронів.

До проєкту можуть долучитися оператори БПЛА, інженери, ІТ-фахівці, медики, діловоди та інші спеціалісти, готові працювати з передовими технологіями та цифровими інструментами.

Зеленський ініціював запуск військового проєкту "Лінія дронів"

Проєкт "Лінія дронів" — це ініціатива президента України, що координується Командуванням Сухопутних військ, Державною прикордонною службою, Міністерством оборони України, а також Міністерством цифрової трансформації.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський анонсував цю ініціативу, опублікувавши відповідне відео. Цей проєкт є ще одним кроком до зміцнення обороноздатності України та забезпечення перемоги над російськими окупантами.

Як ми писали раніше, Міноборони розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств. 

Автор:
Тетяна Бесараб