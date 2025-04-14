ЗСУ отримали сучасне українське далекобійне озброєння, яке придбали за кошти Литви

Завдяки фінансовій підтримці Литовської Республіки ЗСУ отримали сучасного українського далекобійного озброєння на 10 млн євро. Це стосується високоточних засобів ураження вітчизняного виробництва, ефективність яких підтверджена в бойових умовах.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

10 мільйонів євро — саме стільки складає перший транш в межах Меморандуму про взаєморозуміння, підписаного у грудні 2024 року.

"Допомога від Литви – це не лише реальна підтримка українських воїнів, а й інвестиція в силу, незалежність і стійкість України. Такі кроки дозволяють нам посилювати власні оборонні спроможності вже сьогодні", — зазначив міністр оборони Рустем Умєров і додав, що це стратегічна інвестиція в силу України, нашу незалежність та безпеку всієї Європи.

Наразі Міністерство оборони України у тісній координації з литовськими партнерами працює над реалізацією наступного траншу в розмірі ще 10 мільйонів євро. Отримані кошти будуть спрямовані на подальше посилення дальнобійних можливостей українського війська.

"Наша відданість залишається міцною, рішучою та незламною. Литва залишатиметься непохитним союзником, готовим всіляко допомагати, поки Україна не досягне перемоги", – заявила Довіле Шакаліне, міністр національної оборони Литовської Республіки.

Нагадаємо, 11 квітня повідомлялося, що Литва збирається спрямувати ще 20 мільйонів євро на придбання боєприпасів для України.