ЗСУ отримають сучасні комплекти засобів індивідуального обігріву: які характеристики

Вже третій сезон військовослужбовців забезпечують сучасними та ефективними засобами індивідуального обігріву, які дозволяють швидко зігрітися в польових умовах у холодну погоду.

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Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Зазначається, що минулого року закупівельна агенція Міноборони Державний оператор тилу (ДОТ) закупила півмільйона комплектів обігріву двох видів. Засоби позитивно зарекомендували себе протягом холодів, відтак є рішення придбати таку ж кількість комплектів і у поточному році до початку холодного сезону.

Повідомляється, що у 2025 році закупівельна агенція Міноборони ДОТ вже законтрактувала 300 000 таких комплектів і планує закупити ще 200 000.

Що входить до комплекту засобів індивідуального обігріву

Як зауважують в Міноборони, комплект індивідуального засобу обігріву складається з хімічних нагрівальних підкладок, які забезпечують локальне тепло у визначених зонах тіла (по дві штуки для обігріву тіла, рук та ніг).

Такі підкладки працюють за принципом екзотермічної реакції – при контакті з повітрям запускається процес окислення, який виділяє тепло. Завдяки використанню спеціальних компонентів, підкладки мають стабільну температуру нагріву та тривалий час дії.

Залежно від типу, індивідуальні засоби обігріву поділяються на одноразові та багаторазові.

Технічні та якісні характеристики

Індивідуальні засоби обігріву виготовляються за технічною специфікацією Міноборони та мають такі характеристики:

швидкий запуск нагрівального процесу після активації

стабільну температуру нагріву у заданих межах (не менше 40° C і не більше 50° C)

тривалий час підтримання тепла (не менше шести годин)

безпечний склад без токсичних компонентів

компактні розміри, зручність у використанні та транспортуванні

стійкість до механічних впливів та вологи

Засоби обігріву відповідати стандартам безпеки, що забезпечує комфорт та надійність під час використання в польових умовах.

Нагадаємо, за підсумками першого кварталу 2025 року закупівельна агенція Міністерства оборони ДОТ законтрактував тилового майна на суму 44,8 млрд грн. Це складає майже 66% від загального фінансування на 2025 рік, яке становить 67,6 млрд грн.