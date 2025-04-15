ЗСУ використовуватимуть безпілотні "бомбери": які характеристики

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва В-1.

Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.

Надлегкі "бомбери"

Зазначається, що безпілотники В-1 – це надлегкі "бомбери" створені для ураження скупчень живої сили, автомобільної та броньованої техніки, військових об’єктів на лінії бойового зіткнення та у тилу ворога.

Літальні апарати комплексу можуть нести на собі боєприпаси різних типів. Рух БПЛА забезпечує малошумний потужний двигун.

Як зауважують в Міноборони, цей "бомбер" може перебувати в повітрі упродовж декількох годин.

Крім того, літальні апарати комплексу В-1 мають підвищену стійкість до дії ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

Особливістю комплексу є його можливість швидкого розгортання і згортання, що зменшує ризик для екіпажу під час виконання місій.

Зазначимо, що заявки на кодифікацію нових зразків озброєння та військової техніки їхні виробники можуть подати в режимі онлайн. Відповідна функція доступна через офіційний сайт Міністерства оборони України.

Нагадаємо, Міноборони розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств.

Також Міноборони представило плани закупівель безпілотних літальних апаратів на 2025 рік. Загальна сума фінансування перевищить 44 млрд грн, значна частина коштів буде спрямована на закупівлю FPV-дронів, зокрема моделей, оснащених оптоволоконним керуванням.