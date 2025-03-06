ЗСУ використовуватимуть вітчизняну систему димопуску: які її характеристики

Міноборони кодифікувало і допустило до використання у підрозділах Збройних сил України систему дистанційного управління димопуском вітчизняного виробництва.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що комплекс призначений для керованого запалювання піротехнічних пристроїв у заданій послідовності і конфігурації.

Характеристика системи

Як повідомили в Міноборони, система складається із комп’ютеризованих пунктів управління, метеостанції, інших периферійних пристроїв та устаткування, яке дозволяє контролювати і приводити у дію десятки димових шашок.

Ініціація піротехнічних пристроїв регулюється у відповідності із конкретикою завдань.

Крім того, оператор може керувати системою із безпечного місця. Станція працює за широкого діапазону температур та інших кліматичних факторів.

Зауважимо, протягом лютого 2025 року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони понад 100 нових зразків озброєння та військової техніки, з яких понад 90% – вітчизняного виробництва.

Додамо, відтепер вся українська оборонна промисловість виступатиме на світовій ареніпід єдиним брендом Zbroya.Мова йде про озброєння та загалом українську оборонну індустрію, яка за три роки повномасштабного російського вторгнення значно розвинулася.