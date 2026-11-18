Закупівельні ціни на соняшник в Україні за тиждень знизилися ще на 1000 грн/т - до 13,5–14,5 тис. грн/т із ПДВ. На ринок тиснуть зупинка частини олійноекстракційних заводів після російських атак, скорочення закупівель сировини та збільшення пропозиції.

Як пише Dilo, про це інформує "Зернова біржа".

За даними видання, станом на 17 листопада в Україні зібрали 10,915 млн тонн соняшнику з площі 4,927 млн га, що становить 94,1% посівних площ. Середня врожайність становить 2,22 т/га.

Водночас фактичні показники збору свідчать, що підсумковий урожай може виявитися нижчим за прогноз Міністерства сільського господарства США (USDA), який становить 13 млн тонн.

Закупівельні ціни на соняшник знизилися

Протягом останнього тижня переробники знизили закупівельні ціни на соняшник ще на 1000 грн за тонну. Наразі вони становлять 13,5–14,5 тис. грн/т із ПДВ, або $260–280/т без ПДВ з доставкою на завод за олійності 48%.

На ринку соняшникової олії ситуація відрізняється. Ціни пропозиції української продукції зросли до $1000–1100/т на умовах FCA - завод. Водночас ціни попиту з доставкою на термінали західного кордону знизилися до $1230–1250/т.

Серед причин зниження закупівельних цін на олію називають ослаблення євро щодо долара та збільшення пропозиції продукції.

Експорт соняшнику до Туреччини подорожчав

На зовнішніх ринках динаміка цін відрізняється. Експортні ціни попиту на український соняшник із поставкою до Туреччини за тиждень зросли на $10–15/т - до $615–625/т.

Однак безмитна квота на постачання 50 тис. тонн українського соняшнику до Туреччини вже вичерпана. Тому подальший експорт відбуватиметься зі сплатою 10% мита.

У напрямку Болгарії експортні ціни попиту залишаються на рівні 480–485 євро/т, або $530–535/т.

Експорт соняшникової олії зріс

У перші 12 днів листопада Україна суттєво наростила експорт основної продукції соняшникового комплексу порівняно з аналогічним періодом жовтня.

Зокрема, поставки соняшнику збільшилися з 7,1 тис. до 34 тис. тонн, соняшникової олії — з 72,3 тис. до 178 тис. тонн, а соняшникового шроту — зі 118 тис. до 123 тис. тонн.

Зазвичай Україна експортує близько 450 тис. тонн соняшникової олії щомісяця. При цьому внутрішнє споживання становить лише близько 10% загального обсягу виробництва.

За оцінками GrainTrade, запаси продукції в країні залишаються достатніми, тому передумов для загального підвищення цін наразі немає. Водночас можливі локальні логістичні перебої.

Чого очікувати від цін на соняшник та олію

Подальша ситуація на ринку залежатиме від стабільності роботи українських олійноекстракційних заводів. Через регулярні російські атаки підприємства можуть працювати з перебоями, що обмежуватиме переробку сировини та пропозицію соняшникової олії.

Це створює ризики для експортного ринку та може призвести до різких цінових коливань. Водночас на внутрішньому ринку соняшнику додатковий тиск на ціни зберігатиметься, якщо переробники й надалі скорочуватимуть закупівлі.

Нагадаємо, в Україні призупинено близько 50% потужностей з переробки олійних культур. У найближчі тижні це може призвести до скорочення експорту на 30-40%.