Українська оборонна компанія Fire Point розробила альтернативне технологічне рішення, яке дозволяє частково компенсувати обмеження військової супутникової системи Starshield. Однак його можливості становлять лише 15–20% від того, що компанія могла б забезпечити за повноцінного доступу до американського зв'язку.

Про це йдеться у статті Dilo "Вийти з орбіти Маска: скільки коштують альтернативи Starlink для України".

У листопаді директорка Fire Point Ірина Терех розповіла Breaking Defense, що компанія знайшла спосіб частково обійти обмеження Starshield. Проте він поступається американській системі за вартістю та можливостями масштабування.

Технічні подробиці альтернативного рішення Терех не розкрила. Тому поки невідомо, які саме технології застосовує компанія та наскільки широко їх можна використовувати в бойових умовах.

Проблема полягає в тому, що Starshield має територіальні та швидкісні обмеження, які можуть перешкоджати застосуванню українських безпілотників за межами визначених зон. При цьому можливість забезпечити зв'язком окрему військову операцію ще не означає, що альтернативна система здатна замінити Starshield для великої кількості користувачів.

Український контракт зі США на доступ до Starshield завершується в середині 2027 року. Тому Києву необхідно домовлятися не лише про його продовження, а й про умови використання системи.

Нагадаємо, Fire Point навчилася завдавати далекобійних ударів без використання Starlink та анонсувала готовність ракети FP-9.