Україна може використати американський підхід до фінансування оборонних досліджень, за якого держава бере на себе частину технологічного ризику, а вимоги до результату залежать від рівня готовності розробки. Це дозволить підтримувати перспективні технології, не вимагаючи від виробників гарантованого успіху на ранніх етапах.

Про це йдеться у статті Dilo "Ціна помилки в оборонці: хто має платити за невдалі розробки зброї".

Американські федеральні правила закупівель FAR розрізняють фінансування досліджень та замовлення виробів із визначеними характеристиками. Вони також допускають застосування договорів із відшкодуванням витрат, якщо технологічна невизначеність не дозволяє заздалегідь встановити обґрунтовану фіксовану ціну.

Навіть великі американські оборонні програми не мають гарантії успіху. Наприклад, США припинили розробку розвідувально-ударного вертольота FARA, на яку витратили приблизно $2,6 млрд, зокрема на створення двох прототипів.

Для України доцільним може бути підхід, за якого на ранніх етапах держава фінансує обмежений обсяг досліджень та випробувань, а рішення про наступні інвестиції ухвалює після перевірки результатів.

У договорах необхідно заздалегідь визначати граничний бюджет, критерії приймання робіт, порядок звітування та умови припинення фінансування. При цьому ближче до серійного виробництва мають посилюватися вимоги до підтверджених характеристик продукції, її вартості та відповідальності за постачання.

Нагадаємо, як український defence tech фінансується за допомогою державних грантів, приватних інвестицій, кредитів та оборонних контрактів.