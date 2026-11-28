Своєчасне припинення фінансування невдалих оборонних розробок може заощадити державі десятки мільйонів гривень. Виявлення технологічних проблем на етапі прототипу обходиться дешевше, ніж після розгортання серійного виробництва.

Про це йдеться у статті Dilo "Ціна помилки в оборонці: хто має платити за невдалі розробки зброї".

Економічний ефект поетапного фінансування можна продемонструвати на умовному прикладі десяти оборонних розробок із максимальним бюджетом по 8 млн грн кожна.

Якщо держава одразу повністю профінансує всі десять проєктів, загальні витрати становитимуть 80 млн грн. Однак за поетапного підходу фінансова модель може виглядати інакше:

20 млн грн — початкове фінансування десяти розробок по 2 млн грн;

18 млн грн — додаткове фінансування трьох перспективних проєктів після перевірки результатів;

38 млн грн — загальні витрати держави замість початкових 80 млн грн.

За такого сценарію на сім закритих розробок припаде 14 млн грн. Проте їхні випробування дозволять уникнути подальших необґрунтованих витрат на 42 млн грн.

Крім того, навіть після закриття невдалої програми держава може отримати корисні результати: випробувальні дані, технічну документацію, програмне забезпечення та обладнання, придатне для інших проєктів. Водночас це умовний розрахунок Dilo, а не статистика фактичної ефективності українських грантових програм.

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