Невдала розробка зброї за державні кошти не завжди означає, що оборонна компанія повинна повернути отримане фінансування. Відповідальність виробника залежить від умов договору, виконаних зобов'язань та причин, через які не вдалося досягти очікуваного результату.

Про це йдеться у статті Dilo "Ціна помилки в оборонці: хто має платити за невдалі розробки зброї".

Якщо держава замовила дослідження або випробування прототипу, негативний результат також може вважатися виконанням погодженої роботи. Водночас за контрактом на постачання готової зброї виробник зобов'язаний передати продукцію, яка відповідає встановленим вимогам.

Правила грантової програми Brave1 передбачають повернення коштів у разі:

нецільового використання фінансування;

надання недостовірної інформації;

порушення умов договору;

відсутності необхідних документів або звітності.

Такі випадки вже зафіксувала Рахункова палата під час аудиту фінансування оборонних інновацій. Дві розробки отримали державні кошти попри застереження експертів. Згодом договори розірвали через ненадання звітності та доступу до підтвердних документів, а Фонд розвитку інновацій ухвалив рішення вимагати повернення майже 2 млн грн.

Таким чином, державі необхідно розрізняти обґрунтований технологічний ризик і невиконання договірних зобов'язань. Сам факт невдалого випробування ще не є автоматичною підставою для повернення гранту.

Нагадаємо, з 2023 року Brave1 профінансував створення та розвиток українських військових технологій на 6,2 млрд грн.