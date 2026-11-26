Дві оборонні розробки отримали державне фінансування попри застереження експертів. Згодом договори розірвали: отримувачі не надали звітності й доступу до підтвердних документів. Фонд розвитку інновацій ухвалив рішення вимагати повернення майже 2 млн грн. Цю історію описала Рахункова палата в аудиті фінансування оборонних інновацій.

Проблему в цих випадках становила відсутність документів, необхідних для перевірки витрат. Проте інший розробник може чесно виконати погоджену програму випробувань і встановити, що задумана технологія не працює. Для держави принципово важливо відрізняти ці ситуації: вимога гарантованого успіху відсікає ризиковані дослідження, а поблажливість до неперевірених обіцянок дозволяє роками витрачати бюджет.

Dilo проаналізувало, скільки можуть коштувати невдалі оборонні розробки, хто має оплачувати технологічний ризик та за яких умов фінансування варто припиняти й вимагати повернення коштів.

Від невеликої команди до ракетної програми

Єдиної ціни невдалої розробки немає. Створення наземного робота з доступних компонентів і розроблення нового ракетного двигуна потребують різних команд, обладнання та кількості випробувань. Вартість серійного виробу також мало говорить про суму, витрачену на його появу.

Засновник Overland Defense Олексій Руднєв в інтерв'ю Dilo оцінював шлях від ідеї до готового кодифікованого наземного роботизованого комплексу приблизно у $50–100 тис. Розробка з документацією тривала півтора року. Водночас підприємець уже мав інший бізнес, приміщення та персонал. Тому його оцінка характеризує конкретний проєкт із наявною інфраструктурою.

Коли потрібно створювати нові технології та випробувальну базу, рахунок зростає. У спеціальній програмі Brave1 Tech EU передбачено до 8 млн грн на прототип і його тестування визначеними підрозділами Сил оборони.

У великих конкурсах масштаби інші. Наприкінці жовтня Brave1 оголосив фінансування до 75 млн грн на розробку керованих ракет "повітря — повітря" та до 100 млн грн на українські радари. Для окремого конкурсу на турбореактивні двигуни анонсували до 350 млн грн на розробку.

Що саме купила держава

Хто платить за невдачу, залежить від того, що саме замовила держава. Якщо вона замовила випробування прототипу дрона, розробник має провести їх і передати звіт. Звіт із висновком, що прототип не пройшов випробувань, теж може бути результатом, за який платить держава. А за договором на постачання готових дронів компанія має передати партію, яка відповідає погодженим вимогам.

Якщо під час наукового дослідження з'ясувалося, що очікуваного результату неможливо досягти з причин, які не залежать від виконавця, замовник оплачує роботу, виконану до цього моменту. Сума не може перевищувати вартість цієї частини робіт за договором. Якщо ж ішлося про створення дослідного зразка чи розробку технології, замовник відшкодовує витрати виконавця, коли результат виявився недосяжним і виконавець у цьому не винен.

За статтею 897 виконавець має одразу повідомити замовника, щойно з'ясує, що результату не досягти або продовжувати роботу немає сенсу. За статтею 900 виконавець відповідає за порушення договору. Щоб звільнитися від відповідальності, він має довести, що порушення сталося не з його вини.

Отже, невдале випробування саме собою ще не встановлює борг розробника. Потрібно з'ясувати, які роботи він зобов'язався виконати, що фактично зробив і коли повідомив про проблему. Для грантів діють також правила конкретної програми. Brave1 передбачає повернення коштів за нецільові витрати, недостовірну інформацію, порушення умов договору, відсутність документів чи звітності.

Посилання на технологічний ризик не усуває цих вимог. Саме тому правило про оплату досліджень не можна автоматично переносити на кожен грант або контракт постачання. Вирішальними є правова природа угоди, її умови та встановлені обставини виконання.

Мільярди без очікуваної зброї

Навіть країни з великими бюджетами, досвідченими підрядниками й розвиненим контролем регулярно закривають оборонні програми. Причинами стають технічні проблеми, подорожчання, складність сертифікації або зміна військових потреб.

Особливо показовий приклад гвинтокрила від FARA. Оголошуючи перебудову авіаційних інвестицій, керівництво американської армії прямо послалося на досвід України: повітряна розвідка змінилася, а безпілотні системи й космічні засоби стали доступнішими. У звіті GAO за 2026 рік головною причиною перебудови портфеля названо довгострокову фінансову доступність програм. Тобто рішення залежало і від того, яку спроможність військо могло отримати за ті самі гроші.

Російський приклад демонструє інший масштаб ризику. За аналізом IISS, розробка міжконтинентальної ракети "Сармат" супроводжувалася затримками та невдалими пусками. У 2024 році ракета вибухнула в шахті, у 2025 році — впала після старту. У травні 2026 року відбувся успішний пуск.

Називати всю програму безрезультатною після цього було б помилкою. Проте її невдачі коштували втрачених дослідних зразків, випробувальної інфраструктури та часу. Перевіреного публічного рахунку цих втрат немає, тому приписувати їм довільну мільярдну суму некоректно.

Чому ціна помилки зростає з часом

Помилку, виявлену на ранньому прототипі, іноді можна виправити зміною компонента або конструкції. Коли під цей виріб уже придбали обладнання, замовили партію деталей і підготували персонал, зміна зачіпає весь виробничий ланцюг.

Після постачання додаються повернення виробів, доопрацювання, логістика та тимчасова заміна. Для військових це також період без очікуваного засобу захисту чи ураження. Усі ці витрати мають потрапляти в оцінку рішення про продовження програми.

Історія Nimrod показує, як скорочення закупівлі посилює проблему. Кількість запланованих літаків зменшували з 21 до дев'яти. За оцінкою британського Національного аудиторського офісу, це сприяло потроєнню вартості одиниці порівняно з початковими очікуваннями: значні витрати на розробку розподіляли на дедалі меншу кількість машин.

Є й втрати, які не відновити новим фінансуванням. У серпні 2019 року під час випробування ракетного двигуна на півночі Росії загинули п'ятеро працівників "Росатому".

Для української економіки тривала невдала програма також означає зайняті інженерні команди, випробувальні майданчики та виробничі потужності. Вони могли б працювати над іншими замовленнями. А затримка потрібної зброї може змушувати державу довше закуповувати дорожчі альтернативи.

Водночас суму фінансування закритого проєкту не варто автоматично оголошувати повністю втраченою. Обладнання, програмне забезпечення, документація та результати випробувань можуть залишатися придатними для інших робіт. Їх потрібно облікувати й забезпечити можливість використання.

Як відрізнити технологічний ризик від невиконання

Головна відмінність — у доказах того, що відбувалося з проєктом до невдачі. Обґрунтований технологічний ризик передбачає чесно описану невизначеність. Сторони розуміють, що саме перевіряють, погодили програму робіт і отримують дані, за якими можна оцінювати прогрес. Розробник повідомляє про проблеми та пояснює, які припущення не підтвердилися.

Підстави для претензій виникають, коли немає погоджених випробувань, витрати не підтверджені, характеристики навмисно викривлені або критичні проблеми приховують від замовника. Конкретну відповідальність встановлюють за законом і договором, а за наявності відповідних ознак — у межах розслідування.

Важлива й відповідальність державного замовника. Якщо він змінив вимоги посеред розробки, затримав необхідні матеріали чи доступ до випробувань, ці обставини мають бути зафіксовані. Додаткові вимоги потребують перегляду строків і фінансування.

В українському аудиті два згадані договори на майже 2 млн грн уклали без обґрунтування рішення попри експертні застереження. Подальшою причиною розірвання стали звітність і доступ до документів. Це показує, чому контроль потрібен і під час відбору, і після перерахування грошей.

Коли фінансування варто зупиняти

У договорі потрібні точки, в яких держава може завершити роботи після оцінки результатів. Припинення стає обґрунтованим, якщо критична технічна гіпотеза не підтвердилася й немає переконливого способу її виправити в доступному бюджеті.

Іншими підставами можуть бути неприйнятна ціна майбутнього виробу, втрата військової потреби або недоступність необхідних компонентів і дозволів. Порушення звітності чи ознаки неправомірних витрат потребують окремої перевірки.

Ефект поетапного фінансування можна показати на умовному розрахунку. Припустімо, держава розглядає десять розробок із максимальним бюджетом по 8 млн грн. Повне фінансування всіх одразу потребувало б 80 млн грн. Якщо спочатку виділити кожній по 2 млн грн, а після перевірки продовжити три проєкти, додавши їм по 6 млн грн, загальні витрати становитимуть 38 млн грн.

На сім закритих підходів у такій моделі припаде 14 млн грн. Це плата за перевірку, яка дозволила не витратити наступні 42 млн грн без достатніх підстав. Рішення про наступний етап має спиратися на очікувану користь подальших витрат. Уже витрачені гроші є важливою частиною звіту, але самі по собі не доводять необхідності продовжувати проєкт.

Який ризик держава має взяти на себе

Американські правила дослідних закупівель FAR прямо вимагають розрізняти замовлення дослідження та зобов'язання створити виріб із визначеними характеристиками. Вони також допускають відшкодування витрат, коли невизначеність не дозволяє достатньо надійно встановити фіксовану ціну.

Для України корисний сам принцип: фінансова модель має відповідати зрілості технології. На ранньому етапі держава може оплачувати обмежений обсяг. Ближче до серії має зростати роль підтверджених характеристик, виробничої ціни та відповідальності за постачання.

Щоб цей розподіл працював, у програмі й договорі потрібно заздалегідь визначити:

Предмет оплати. Дослідження, прототип, випробування або готова партія повинні мати зрозумілі критерії приймання.

Межу витрат і строків. Додаткове фінансування має потребувати обґрунтованого рішення після перевірки прогресу.

Порядок повідомлення про проблеми. Своєчасне розкриття невдалого результату має допомагати ухвалювати рішення; приховування — мати передбачені договором наслідки.

Умови завершення та розрахунків. Слід окремо врегулювати приймання виконаних робіт, залишок фінансування, неправомірні витрати та підстави повернення коштів.

Долю напрацювань. Права на обладнання, документацію, дані й програмне забезпечення потрібно погодити так, щоб сплачені результати можна було використати в інтересах оборони.

Приватний інвестор також може брати участь у ризику, фінансуючи команду чи масштабування в обмін на частку та майбутній дохід. Однак його присутність не замінює перевірки державних витрат. Так само державний грант не є гарантією подальшого серійного замовлення.

Обґрунтований технологічний ризик оплачує той, хто погодився його фінансувати, у межах закону та умов угоди. За невиконані зобов'язання й неправомірні витрати має наставати відповідальність. Завдання держави — зробити цю межу зрозумілою ще до першого платежу.

Для розробника це означає можливість чесно повідомити, що обраний шлях вичерпав себе. Для військових — швидше отримати інше рішення. Для бюджету — завершити невдалу спробу тоді, коли наступні витрати вже не мають достатнього обґрунтування.