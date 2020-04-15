Экономика Украины больна, но в этой болезни сила

Сейчас можно найти множество оценок того, насколько упадет экономика Украины в 2020 году из-за корона-кризиса. Цифры называются разные от 0,6% до 9% от ВВП и более. Но, по моему мнению, у всех прогнозов и оценок есть одна ключевая ошибка. Все прогнозы оценивают официальные показатели экономики и не учитывают теневой сектор.

Но справедливости ради стоит учесть, что объем официального ВВП и экономики значительно отличается от фактически существующей экономики. И в этом ключе статистические данные по экономике Украины, скорее всего, покажут относительно низкие цифры падения, поскольку официальная экономика упадет не так значительно, как упадет фактическая экономика с учетом теневого сектора.

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И эти будущие цифры по падению экономики Украины не будут соответствовать ожиданиям людей, поскольку люди ощущают на себе фактическую экономику и ее падение, а не снижение официальных цифр.

Посудите сами — население Украины составляет около 42 млн. человек, при этом в декабре 2019 года в стране числилось всего 7,3 млн. штатных сотрудников "по белому". В нормальных условиях в стране должно работать половина населения. То есть в Украине должно быть 20-22 млн. рабочих мест. Значит ли это, что безработных в стране в 2019 году было 13 млн. человек? Нет, люди в основной своей массе работают, но по-разному.

Оценочно в стране есть 16 млн. рабочих мест, плюс к этому стоит добавить 3,2 млн. людей постоянно работающих за рубежом, и плюс к этому есть сезонные работники. И так общая цифра и приближается к половине населения. Но из этих цифр выходит, что теневая экономика главенствует в Украине.

Схожая картина происходит и с налогами. Для примера можно взять такой налог как НДС и увидеть, что в 2019 году с налога на добавленную стоимость с отечественных товаров в бюджет было собрано (с учетом бюджетного возмещения) всего 88,9 млрд. гривен. В то же время НДС с импортных товаров было собрано 289,7 млрд. гривен.

С импортом все примерно сходится. Ставка НДС 20%, и налоговой базой служит сумма 1 448 млн. гривен, что примерно равно импорту в размере 60 млрд. долларов. Все четко и вопросов нет. Но как быть с внутренним НДС в размере 88,9 млрд. грн., ведь налоговой базой для этой цифры служит сумма равная 444 млрд. грн. Эта сумма лишь немного превышает 10% от ВВП страны, который в 2019 году был равен 3 974 млрд. гривен.

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И тут глядя на официальные цифры можно подумать, что в Украине НДС облагается лишь небольшая часть добавленной стоимости. Но это ведь не так, ведь базой для НДС служит большая часть экономики.

Так же "тень" в экономике можно увидеть и с позиции платежного баланса. Экспорт товаров и услуг из Украины в 2019 году составил 63 млрд. долларов (46 млрд. товары и 17 млрд. долларов услуги). К этому можно прибавить те деньги, которые украинцы, работающие за рубежом, отправляют в страну, ведь это же, как ни крути, такие же валютные поступления, как и экспорт, и тогда общая цифра увеличится на 12 млрд. долларов ( до 75 млрд. долларов). Но это тоже запредельные цифры, ведь получается, что внешние поступления составляют почти половину ВВП страны, который в 2019 году составил 155-160 млрд. долларов (в зависимости от курса оценки).

Причем переводы "заробитчан" в размере 12 млрд. долларов это ведь не полная цифра, ведь значительная часть денег привозится просто наличными и никак не учтена, а с этими цифрами общий приход валюты в страну может достигать и 90 млрд. долларов в год. И если смотреть на эти цифры, то может показаться, что украинцы на 2/3 работают на "экспорт", почти не производя товары и услуги на внутренний рынок.

Любая экономика в своей структуре в какой-то степени является отражением того, как и на что люди тратят деньги. И если человек из 100 гривен тратит на услуги половину своих денег, а на товары другую половину, то стоит учитывать, что в товарной половине сидит розничная, оптовая, транспортная надбавки и налоги. В итоге в цене товара стоимостью 50 гривен самого товара чаще может быть всего на 30 гривен. И если предположить, что украинцы покупают только импортные товары, то в этом случае величина импорта будет 30% от ВВП и это при том, что украинцы не будут покупать отечественные товары вообще. Но они ведь их покупают. Однако импорт товаров и услуг в Украину составляет 75 млрд. долларов, что равно почти половине ВВП, что опять же является запредельной величиной. И это так же является отражением теневой, не учтенной экономики.

Так можно измерять экономику Украины почти во всех плоскостях, и везде цифры будут удивительными, и этим они будут сигнализировать о значительной доле теневой (серой), неучтенной части экономики страны. И так было почти всегда, и сейчас, и в 2017 году, и в 2012 году и в 2004 году. И все это означает, что точной, полной информации по экономике страны нет. А не имея достаточного объема информации, нельзя точно оценить потенциальные потери фактической экономки.

И вот на дворе крона-кризис. Если обратить внимание на другие страны, то там карантин привел к остановке от 25% экономики и более. В Украине фактическая экономика в период карантина, скорее всего так же сократилась на очень значительную величину. Но это фактическая экономика вместе с теневой экономикой, однако легальная экономика, скорее всего сократится на меньшую величину. И определенные данные по этому поводу уже есть. В частности в марте бюджет недосчитался всего 10% от плановых налоговых поступлений. И тут получается палка о двух концах. Кто-то скажет это много, а кто-то скажет мало, ведь страна большую часть марта провела на карантине и значительная часть экономики простаивала, а налоги снизились всего на 10%.

И если в оценке экономического положения Украины исходить из двух фокусов зрения, где есть экономика фактическая и есть экономика официальная, то перспективы экономики будут разными. Фактическая экономика упадет на значительную величину, так как карантин остановил экономическую активность, так же как и в других странах. Но легальная экономика упадет в меньшей степени, чем фактическая, и официальные данные по экономике страны на удивление всем будут "сильными".

Ввиду вышеописанного я имею одновременно два мнения относительно перспектив экономики Украины в 2020 году. И эти два мнения диаметрально противоположны.

Первое мнение относительно фактической экономики. Она очень сильно пострадает, и тут сразу оговорюсь, что имея ввиду фактическую экономику я охватываю все (и государство, и людей, и компании), поэтому речь идет скорее не о ВВП (валовом внутреннем продукте), а о ВНП (валовом национальном продукте). И в этой оценке я считаю, что одними из самых пострадавших будут трудовые мигранты. Многие из них на период карантина оказались де-факто безработными, без доходов, но с большим количеством расходов связанных с проживанием вне дома или же с переездами с места на место. И учитывая, что за границей работало 3,2 млн. человек на постоянной основе, то фактическая экономика получила прибавление к армии безработных на миллион, а может быть и на два миллиона человек.

Что касается внутренней экономики, то те 7,3 млн. человек которые работают по "белому", защищены трудовым законодательством, но другие 8-9 млн. человек не защищены и могут потерять источники дохода. Однако они, как и трудовые мигранты, практически никак не испортят цифры в официальной экономике, потому что их там и не было.

Или же можно взять ФОПы. Тут что греха таить, многие платили "минималку" вне зависимости от реальной деятельности. Корона-кризис сократит реальные обороты, но "минималка" останется, и в "белой" части большого падения не будет.

Поэтому "белую" экономику я оцениваю достаточно позитивно. Она не упадет сильно, тем более что основной экспортный товар в виде продукции сельского хозяйства в корона-кризис практически не понесет потерь. В бюджете Украины не будет никакой катастрофы, и страна сможет обслуживать свой государственный долг и платить по другим счетам. А если в добавление к этому страна все же получит деньги от МВФ, то в государственных финансах страны вообще не будет больших проблем по итогам года.

И я думаю что страна все же придет к соглашению с МВФ, возможно чуть позже чем хотелось бы, но придет. И в части официальной экономики по итогам года все будет достаточно хорошо. Она, конечно же, немного упадет из-за корона-кризиса, но никакой катастрофы не будет.

И если исходить из такой позиции, то власти Украины могут позволить себе быть смелее в вопросе оказания помощи экономике страны. И самое главное у страны есть ресурсы для такой помощи. Первое и самое простое что может сделать государство, это бросить в бой те 2,9 млрд. долларов, которые Нафтогаз получил от Газпрома в конце прошлого года по судебным спорам. Способ помощи достаточно прост, Министерство Финансов может выпустить специальные облигации государственного займа с нулевой ставкой, которые купит Нафтогаз. И эти деньги быстро без всяких проволочек поступят в бюджет, которой может кинуть эти деньги в бой с корона-кризисом. Так же в будущем, когда уже будет договоренность с МВФ, бюджет сможет кинуть еще 2,5 млрд. долларов в бой с кризисом, ведь объем помощи от МВФ был увеличен на эти 2,5 млрд. долларов (с 5,5 млрд. до 8 млрд. долларов). В совокупности это даст почти 150 млрд. гривен дополнительных денег при курсе 27 гривен за доллар.

И сделать так надо, ведь главной целью являются не цифры в экономике и не государственные финансы, главным являются люди и фактическая экономика.