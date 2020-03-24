Финансовые власти мира убивают деньги

После того как Федеральная резервная система (ФРС) США дважды понизила свою ставку, объявила о предоставлении ликвидности по операциям РЕПО на 4 трлн долларов, объявила о запуске программы по количественному смягчению (QE) на 700 млрд долларов, и после того как правительство США объявило о беспрецедентных мерах по поддержке экономики включающей раздачу по 1000 долларов всем американцам и налоговые каникулы (общим объемом от 1,5 до 2 трлн долларов), в понедельник ФРС решила добавить в эту копилку еще больше стимулов в виде объявления нелимитированного количественного смягчения.

То есть теперь QE не имеет никаких границ и ФРС выкупит любое количество казначейских бумаг США по необходимости.

Все это, кроме как прямой монетизацией долга, не назовешь. Схема достаточно проста, Правительство США будет тратить денег на экономику столько, сколько потребуется. Дефицит бюджета США в этих условиях превысит 10% от ВВП, а возможно достигнет и 20% от ВВП, ведь нет никаких гарантий, что в будущем не появятся еще какие-либо меры по помощи экономике. А из-за дефицита бюджета казначейство США будет генерировать огромный новый государственный долг Америки, который на 19 марта 2020 года составлял 23 477 млрд долларов. И этот новый долг будет покупать ФРС США, печатая под это необеспеченные доллары без каких-либо лимитов и ограничений.

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Будь я на месте МВФ или Всемирного Банка или рейтинговых агентств, таких как Moody's, Standart&Poors или Fitch, мог бы призвать США к лучшей бюджетной дисциплине и пригрозить понижением кредитного рейтинга США, но я не они и сделать так не могу.

Однако, частный капитал по всему миру видит эти действия США и у себя в голове, в своем рейтинге, многие понизят кредитный рейтинг США. Ведь Америка полностью забыла о своей ответственности перед держателями долга США. Текущие действия властей США говорят о том, что их не волнует сохранение ценности их обязательств перед вкладчиками. А это в будущем чревато очень серьезными последствиями.

Сейчас спрос на казначейские бумаги США и доллар очень высоки ввиду паники и страхов на финансовых рынках, и инвесторы бегут в так называемое "качество", в безрисковые активы. Но что будет после паники? Когда ситуация стабилизируется, пусть даже в состоянии "дна" в мировой экономике, где уровень финансовых рынков будет гораздо ниже, чем сейчас, волна притока денег в доллар сменится "отливом", в котором долларов окажется очень много, чрезмерно много, от чего он начнет падать. Долговые бумаги США окажутся гарантированно убыточной инвестицией, и спрос на них рухнет, в результате чего ФРС может оказаться главным покупателем казначейских бумаг США. Речь, конечно, не будет идти о дефолте США, ведь ФРС всегда может прийти на помощь и выкупить весь необходимый объем долга, но взамен ФРС придется напечатать еще больше долларов.

И очень важно понять, что ФРС после коронавируса не сможет ужесточить свою политику, то есть оно окажется не в состоянии изъять излишнюю долларовую ликвидность, и причина проста. Деньги, напечатанные по программе QE, невозможно изъять путем поднятия ставки ФРС. Их можно будет изъять только за счет продажи долговых бумаг правительства с баланса ФРС, а это сделать будет невозможно без риска обвалить долговой рынок Америки.

Все это не означает, что доллар "умрет", или он будет являться "фантиком", вовсе нет. Текущий печатный станок просто может привести к обвалу стоимости доллара, причем не на 10% или 20%. Доллар может обесцениться в два, а может и более раз в ближайшие пять лет. И в этом тоже нет катастрофы, в этом можно даже найти свои плюсы.

Ведь если представить, что доллар США, скажем к 2025 году или чуть позже, обесценится в 3 раза, а вместе с этим обесценятся и валюты других стран (и евро, и юань, и фунт), ведь другие страны поступают так же, то обесценится и мировой долг, обесценится все, что привязано к деньгам. И финансовая система мира, пережив гиперинфляцию, придет к здоровому состоянию, где уровень долга уже не будет проблемой, где его величина по миру будет не 300% от ВВП, а только 100% от ВВП. И мир будет с чистым балансом, готовый к новому большому циклу роста экономики на десятилетия, с новым технологическим рывком, с роботизацией, с зеленой энергетикой, с биотехнологиями и светлым будущим. Но это будет позже, перед этим, видимо, будет финансовая буря, которая уничтожит, а точнее обесценит большую часть мирового капитала, как ненужный балласт для будущего развития.

И этот сценарий, в принципе, мир уже переживал не один раз. Деньги обесценивались всегда, просто когда-то это было быстро, а когда-то медленно. В последний раз сильная инфляция в США была в 70-х годах прошлого века. И, к примеру, бургер Big Mac в 1967 году, в момент своего появления стоил 45 центов, а в 1986 году, через 19 лет, стоил уже 1,6 доллара, отражая обесценение доллара в 3,5 раза. В этот раз этот процесс может повториться и пройти быстрее.