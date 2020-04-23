Почему надо строить рыночную экономику и выходить из "болота"

Почти всегда экономику измеряют деньгами, гривнами, долларами, номинальными или реальными значениями, но какова бы не была экономика любой страны в своем размере, у всех стран почти всегда есть 100% от ВВП. И в этом контексте в мире все относительно, и экономика в этом плане не является исключением.

Понятие "бедная страна" или "богатая страна" могут быть условными, если посмотреть на проблему с другого фокуса, и при этом другом фокусе на экономику, на решение многих проблем можно взглянуть так же по-другому.

Подпишитесь на канал DELO.UA

У разных стран 100% ВВП по расходам внутри экономики делятся по-разному.

У одних стран 70% идет на потребление, а 30% на инвестиции. У других стран на потребление идут те же 70% от ВВП, а на инвестиции всего 10% от ВВП. Остальные 20% ВВП выливаются в отток капитала или же в резервирование в иностранных валютах и активах, что также, по сути, является оттоком капитала, поэтому страна де факто в своем распоряжении имеет только 80% от своего ВВП.

И есть страны третьего типа, у которых есть 110% от ВВП, где дополнительные 10% получаются за счет притока капитала из тех стран, откуда капитал уходит. Украина, к сожалению, относится к той части стран, откуда деньги вместо инвестиций уходят из страны. Цифры в Украине, конечно, не точно соответствуют указанным выше значениям, они другие, но я взял эти цифры для того, чтобы наглядно показать происходящее.

Формула развития любой экономики достаточно проста. На инвестиции должно идти 30% от ВВП и выше. Инвестиции в размере 10% часто не покрывают простую амортизацию в экономике, то есть износ фондов. И с такими инвестициями экономика постоянно сокращается. У Украины уже почти 30 лет происходит именно это. Инвестиций почти нет, и нового строится очень мало.

Вопросы коррупции и социального перераспределения денег очень важны, но для экономики важен еще вопрос оттока капитала из страны и недостаток инвестиций. Ведь если просто предположить, что кто-то украдет миллиард и построит на эти деньги завод, то общий пирог от этого не уменьшится. С другой стороны, если кто-то честно заработает миллиард и выведет эти деньги из страны, то общий пирог сократится.

Проблема экономики Украины заключается в том, что общий пирог сокращают почти все люди: и бедные, и богатые, и честные, и не очень. Простые люди, которые покупают доллары, изымают деньги из экономики, так же как и коррупционеры, и олигархи делают страну беднее, выводя деньги из страны. Все, кто выводит деньги из страны в том или ином виде, сокращают потенциальные инвестиции в экономике.

В результате этого в распоряжении у страны остается не 100% от ВВП, а всего 80% от ВВП. И тут начинается самое интересное. Все политические силы и не только политические силы начинают делить оставшиеся 80% ВВП. Кто-то хочет меньше есть для того, чтобы больше инвестировать, а кто-то больше есть в ущерб и без того мизерным инвестициям.

И чем беднее становится страна, тем сложнее становится инвестировать, поскольку все большая и большая доля ВВП уходит на потребление. И все это приводит к порочному кругу бедности и на вид к безвыходной ситуации.

Главный же вопрос в развитии заключается в том, как вернуть 100% от ВВП и поднять уровень инвестиций до уровня 30% от ВВП. И тут так же возникают споры. Кто-то хочет "сильной рукой" не дать уйти сбежавшим деньгам, а кто-то хочет провести рыночные реформы для того, чтобы эти деньги сами захотели остаться в стране и работать.

В этом и заключается два совершенно разных ключевых подхода в развитии экономики, которые противоречат друг другу. Кто должен строить экономику — государство или частный капитал?

В первом варианте стране надо строить коммунизм с Госпланом как в СССР, или проникнуться идеями Томаса Гоббса о просвещённом абсолютизме. В этом случае надо полностью отказаться от демократии со всеми ее плюсами, в том числе отказаться и от признания прав и свобод человека, ведь иначе невозможно будет запретить людям распоряжаться своими деньгами по их усмотрению. Заставить людей покупать те товары, которые запланирует Госплан, и запретить покупать другие товары, либо выставить запретительные барьеры для внешней торговли. Надо будет усилить государственные институты контроля, усилить репрессивный аппарат, потому что иначе частные деньги разбегутся с еще большей силой, а чиновники будут больше воровать. Но все это мы уже проходили.

Или же надо строить по-настоящему рыночную экономику, где государство не является главным строителем и источником инвестиций. Главная задача государства заключается в создании условий для частного капитала, для того, чтобы он мог свободно работать. Государство должно отдать частной экономике дееспособность, полномочия и ответственность. Сократить излишнее регулирование, убрать большую часть контрольных органов и ослабить репрессивную машину. Тогда частный капитал сможет вздохнуть свободно и будет меньше убегать из страны, а будет больше строить и инвестировать.

Читайте также: К чему приведет идея Офиса Зеленского включить печатный станок

Но Украина, к сожалению, пока еще не построила полноценной рыночной экономики, и в то же время Госплана и командно-административной системы тоже уже нет. Поэтому сложилась, образно говоря, срединная ситуация, при которой никто не строит и не инвестирует. Страна одной ногой стоит в рыночной экономике, а другой ногой продолжает стоять на осколках командно-административной системы, и эти осколки мешают рынку.

Для частного капитала не созданы условия для мотивированного труда, поэтому этот капитал уходит из страны. И причем важно понимать, что капиталистом является почти каждый человек с деньгами, в том числе и с небольшим количеством денег, ведь все люди в вопросе денег руководствуются одной и той же мотивацией. Люди хотят надежности и сохранности, люди хотят доходности. И если условия для этого не созданы, то деньги уходят в другие страны с лучшими условиями и в этом их нельзя винить.

И в этом плане абсолютно бессмысленно говорить об украинских деньгах или иностранном капитале. Все деньги одинаковые с точки зрения своих желаний. В век глобализации и демократии частный капитал принадлежит самому себе и волен перемещаться между странами так, как ему будет выгодно.

Поэтому, если в стране нет условий для капитала, то у этой страны нет никаких денег, ни своих, ни чужих. Если же в стране будут созданы условия для работы частного капитала, то напротив, понятия "нет денег" не будет существовать. Если не хватит своих денег, то на выгодные условия придет иностранный капитал. И у страны будет в распоряжении не 80% от ВВП, а 110% ВВП; не 10% инвестиций, а 40% инвестиций.

И в этом контексте у страны есть выбор, который она, на сколько я понимаю, уже сделала. Если страна строит демократию с рыночной экономикой, то в вопросах экономики не должно возникать вопроса о том, на каких принципах ее строить (на рыночных или командно-административных). Причем надо понять, что невозможно построить одновременно две экономики, и рыночную, и командно-административную.

Кто-то, конечно, может возразить и сказать, что ведь есть же кейнсианство, которое как раз и описывает участие государства в экономике, и есть такое понятие как смешанная экономика. То на этот вопрос можно ответить просто, в кейнсианстве государство является участником рыночной экономики, а не заменяет ее. И это принципиально важное отличие от командно-административной экономики, где нет рынка.

Для развития Украине надо до конца достроить рыночную экономику и полностью уйти от осколков командно-административной экономики. Тогда страна сможет создать условия для нормальной работы частного капитала, и он не будет убегать из страны, а будет работать на страну. Тогда 80% от ВВП в распоряжении страны превратятся в нормальные 100% от ВВП, а в лучшем случае и в 110% от ВВП. И тогда размер инвестиций увеличится до нужных 30% ВВП и выше. И страна будет развиваться, а ее экономика будет по-настоящему расти.

В то же время, помимо рыночной экономики, нельзя забывать и про демократию, поскольку без нормального развития демократии, как показывает практика, не удается выстроить и полноценную рыночную экономику. А при строительстве демократического государства нужно ориентироваться на основополагающие принципы демократии, такие как равенство, свобода слова, незыблемость права на частную собственность, права и свободы человека, принцип разделения властей и другие.

Эти принципы банальны, ведь все они давно перечислены в учебниках и всем известны. Однако важно не только знать о них, а применить их на практике, а не только провозгласить. Все законодательство и все правила государства должны соответствовать этим принципам, и если сделать так, то государственная система будет работать как слаженный механизм, где в фундаменте будут лежать основополагающие принципы, не противоречащие друг другу. Тогда и законы, и все правила будут органично взаимодействовать друг с другом, и их "шестеренки" при взаимодействии будут совпадать.

Если же государственная система стоит своими ногами на разных принципах, то противоречие этих принципов между собой приводит к тому, что вся система начинает состоять из сплошных противоречий и просто перестает нормально функционировать.

И если все сделать правильно, и построить по-настоящему рыночную экономику и демократическое государство, то частный капитал заработает и будет инвестировать в страну, более того, в такую страну придет и иностранный капитал. Объем инвестиций вырастет до 30% от ВВП и более, и экономика начнет устойчивое развитие. И такой ситуации как "нет денег" просто не будет.