5 способов поднять продажи для e-commerce на праздники

После насыщенного событиями года, бизнес стремится извлечь выгоду из предпраздничной суеты. Особенно актуально это во времена ограничений из-за пандемии, когда онлайн-покупки стали обыденностью даже для консервативных клиентов.

Все уже с нетерпением ждут новогодних праздников, чтобы купить любимые товары с приятными душе скидками. Для e-commerce праздничный сезон тоже злачный, ведь при своевременной реализации эффективной маркетинговой стратегии вы можете привлечь пользователей на сайт и превратить их в покупателей.

Варианты активностей для повышения продаж

После того, как вы персонализируете свой сайт, сделав целевые посадочные страницы с праздничными предложениями для ваших потенциальных клиентов. Оцените потребности своей аудитории и подготовьте предложения, соответствующие этим потребностям.

А теперь еще несколько советов, как поднять интерес к вашему интернет-магазину, и повысить продажи, пользуясь случаем.

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✅ Анализируйте.

И не забывайте об инструментах аналитики, например, Google Analytics, чтобы получить подробный отчет о ваших посетителях. Это поможет вам предоставлять предложения, которые больше всего интересуют ваших посетителей. Например, вы можете подготовить список продуктов, которые чаще всего ищут на вашем сайте, и создать баннеры со специальными предложениями для привлечения вашей аудитории.

✅ Оптимизируйте.

Добавьте вкладку похожих товаров на всех страницах, а также дополнительные рекомендации в зависимости от последних заказов. Уделите внимание навигации на сайте, чтобы поиск любой информации занимал до 30 секунд. Используйте интерактивные баннеры и изображения на главной странице, чтобы направлять клиентов на сезонные и праздничные скидки.

✅ Сотрудничайте с ЛОМами.

Если вы посчитаете стоимость поста у ЛОМа, вы заметите, что расходы на инфлюенсер-маркетинг ниже расходов на таргетинг. Инфлюенсеры — это отличный способ привлечь ваших целевых клиентов, потому что у них уже есть аудитория, которые им доверяют.

✅ Объединяйте предложения, чтобы привлечь больше клиентов.

Создайте комбинацию из трех или более продуктов и оформите набор специальным праздничным предложением со скидкой. Вы даже можете запартнериться с другими компаниями, когда на одной платформе своих клиентов находят представители самых разных направлений и сфер деятельности.

✅ Создайте ощущение срочности.

Ограниченные по времени предложения помогают увеличивать свои продажи, сохраняя при этом имидж бренда. Вы также можете использовать таймер и триггерить фразами, такими как "сделка дня" или "специальное новогоднее предложение".

Используйте все инструменты интернет-маркетинга, постоянно поддерживая связь с вашей аудиторией. Вам могут помочь социальные сети и e-mail рассылки, но перед началом работы и расходов бюджета внимательно изучите потребности ваших клиентов.