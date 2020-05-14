Адаптируйся, меняйся или умирай. Как бренду пережить выход из карантина?

Всемирная пандемия COVID-19 встряхнула рекламистов и пиарщиков всего мира, заставив их немного отойти от привычных паттернов работы.

Украинский рекламный мир сделал свой первый пивот 2 месяца назад — бренды ушли в диджитал, инфлюенсеры переквалифицировались в homefluencers, в моду вошла доставка продуктов, виртуальный шопинг и онлайн-кинотеатры.

Согласно недавнему исследованию — 61% брендов сделали краткосрочные изменения в своей стратегии, а 9% задумались над более далеким будущим.

Мы пережили первую волну изменений, но после выхода из карантина, рынок уже не будет таким как раньше, ведь изменятся 4 ключевых вещи — доход потребителей, критерии выбора товаров и услуг, потребности и привычки.

Кто будет готов внедрять изменения — тот в итоге победит.

Как сделать это безболезненно для себя и максимально приятно для потребителя:

1. Помогите людям выйти из карантина

Мы устали 2 месяца сидеть взаперти и совсем забыли, что когда-то было по-другому. Напомните покупателю, что вы рядом и поможете ему со всем справиться. Докажите, что понимаете, как ему нелегко. Запишите его на стрижку, забронируйте столик на летней площадке (проследите, чтобы расстояние между столами было 1,5м!) и сделайте скидку на первую покупку в этом месяце.

Главное — показать, что ваш бизнес открылся для того, чтобы сделать жизнь людей более комфортной. Проявите заботу.

2. Воспользуйтесь приобретенными привычками

За время карантина многие изменили свой быт и для брендов это прекрасный шанс обернуть это в свою сторону.

Люди привыкли кушать и готовить дома — сделайте собственную удобную доставку с чат-ботом и расширьте ассортимент полуфабрикатов, из которых люди смогут сами приготовить ваши блюда.

Люди полюбили смотреть кино дома — предложите им выгодный план до конца года, чтобы они привыкли и остались с вами по окончанию этого срока.

Люди привыкли чаще мыть руки и тщательнее за ними ухаживать — уделите отдельное внимание рекламе отдельных линеек таких продуктов.

Список можно продолжать бесконечно и если вам кажется, что в вашей сфере нет фишки, которая может быть выигрышной в этой ситуации, то скорее всего, вы просто её ещё не нашли.

3. Будьте заметными

Когда, как не сейчас, лучшее время заявить о себе? Люди запомнят, кто был с ними рядом в тяжелое время и тех, кто помог из него выбраться. А тех, кто игнорировал их, когда они нуждались в поддержке — забудут или скорее будут вспоминать с неприязнью.

7% компаний полностью урезали маркетинговые бюджеты, а цены на онлайн-рекламу стремительно падают — пользуйтесь моментом.

Не пропадайте из поля зрения, будьте рядом с потребителем — он будет благодарен и вернется к вам вновь.

4. Развивайте диджитал

Многие бренды, вернувшись офлайн, снова забудут интернет-площадки. Но диджитал пространство — это не альтернатива офлайну — это ещё одно эффективнейшее средство общения с потребителем.

Мы занимаемся английским по скайпу, йогой в Zoom и готовим пасту с Гордоном Рамзи в инста-лайв.

Не забивайте на это направление, развивайте его и растите! Отнеситесь к этому, как к новой ветви вашего бизнеса, к очень перспективной и стабильной ветви.

5. Адаптируйтесь

Мы только начинаем длинный путь изменения привычных правил рынка. Учитесь быть гибкими, следите за ситуацией, реагируйте на настроения потребителя, чаще спрашивайте об его желаниях.

Нет ничего более постоянного, чем изменения и бренд должен быть к этому готов.



Даша Латуха

PR-coordinator, J&I Advertising&PR