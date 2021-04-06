Выборы на 87-м округе: почему, невзирая на грядущий вердикт суда, Вирастюк уже проиграл

Первый этап марафона на адском округе в Ивано-Франковской области закончился. Сюрприз-сюрприз, для украинцев промежуточные выборы все так же скучны, а админресурс остался главной стратегией и в новой реальности. Благодаря ей кандидат от "Слуги народа", в прошлом самый сильный человек планеты Василий Вирастюк обошел своего ключевого соперника, проколомойского Александра Шевченко. Хотя это, похоже, еще придется доказать в суде.

Довыборы 28 марта объявили на округах №50 (Донецкая область) и 87 (Ивано-Франковская область) после победы мажоритарщиков Руслана Требушкина и Зиновия Андрийовича на местных выборах. Первый стал мэром Покровска, второй — Надворной. В пятидесятом округе с подсчетом голосов проблем не возникло. Только с победителем. Им стал Андрей Аксенов, набрав в 13 раз больше, чем шариевец Валентин Рыбин.

У городского головы Доброполья Аксенова длинный российский шлейф. Когда он руководил Новодонецким там прошел псевдореферендум с криками "Аксенов — молодец!", но обвинений против него по этим событиям так никто и не выдвинул. Позже Аксенов выступил против внесения в регламент сессии горсовета Доброполья минуты молчания по погибшим воинам АТО. А в 2017 году нардеп Дмитрий Лубинец обвинил Аксенова в получении российского паспорта. История мрачная, но факт его победы довыборах придется как-то принимать.

Другое дело — цирковая эпопея в Ивано-Франковской области. Среди пятнадцати кандидатов было три очевидных лидера. Актер и стронгмен Вирастюк, директор курорта "Буковель" и экс-нардеп Александр Шевченко, а также кандидат-свободовец Руслан Кошулинский, ради которого из гонки выбыла Маруся Зверобий от "ЕС". Предвыборный замер электоральных настроений отдавал победу Шевченко — 30,2%. Вторым должен был стать Кошулинский (27,6%), а потом уже Вирастюк (26,9%).

В день выборов ситуация была грустной. В 12:00 явка болталась в районе 7,5%. К концу дня составила 35%. Это ниже, чем на внеочередных 2019-го, когда в целом по стране было 49,84%. Ниже, чем на промежуточных в 2015-м, когда нардепы добирались по одиозному 205 округу (35,5%). На 87-м проголосовало всего 48 тысяч избирателей из возможных 146 тысяч.

Экзитпол "Рейтинга" и другие параллельные подсчеты, подтверждая социологию, отдавали победу Шевченко. В зависимости от источника, он оторвался от Вирастюка или Кошулинского на десятые доли процента. Давний партнер олигарха Игоря Коломойского сразу же объявил о своей победе. Но на следующий день о своей победе заявил и Вирастюк. Точных данных не было ни у кого — ЦИК посчитал к тому моменту только 37%.

Вечером понедельника, 29 марта, пришло анонимное сообщение о фейковом заминировании, которое сорвало заседание окружной избирательной комиссии. Событие так испугало ее членов, что для продолжения работы кворума не хватало еще два дня — к среде посчитали только 67,5%. Чтобы разобраться с проблемой на округ сбросили десант "слуг народа". Глава партии Александр Корниенко предусмотрительно уточнил, что командировок парламентарии не берут и едут искать справедливости за свои кровные. В авангард отряда встали три нардепа. Самбист, исполнявший роль политической титушки перед президией парламента Артем Дмитрук, антивакцинщик-бизнес-коуч Юрий Камельчук и Николай Тищенко.

Последний с порога пообещал не вмешиваться в избирательной процесс. Просто очень хотел разобраться, хотя и путал Закарпатье с Прикарпатьем. В поисках правды нардеп призывал Шевченко стать на колени с таким задором, будто всю молодость только на этом и зарабатывал деньги. А потом пошел требовать у присутствующих паспорта, журналистские удостоверения и обыскивать их. Чтобы утихомирить сорвиголову главе фракции "СН" Давиду Арахамии пришлось выдумывать историю, что Тищенко ударили ножом. Потом, правда, оказалось, что так во фракции ловят "крота".

Админресурс перезапустил работу ОИК и она сразу же признала недействительными голосования на нескольких участках. Всего таких оказалось пять. Еще на шести, по данным общественной сети "Опора", бюллетеней было меньше, чем указано в протоколе. В общей сложности, Александру Шевченко не хватало 504 голоса. Молчать он об этом не собирался и 3 апреля выложил ролик с фальсификацией выборов. И пожаловался, что у него хотят украсть победу. Вполне вероятно, что будь у экс-нардепа Twitter — его там могли и забанить.

Неделю спустя голоса досчитали. Победил Вирастюк — 31,25% или чуть больше пятнадцати тысяч голосов. В понедельник, 5 марта, Центризбирком признал выборы состоявшимися. Правда, похоже это далеко не конец. Первыми перевыборы начали требовать в "Свободе". Потом Шевченко сослался на решение окружного административного суда Ивано-Франковска, который признал решение комиссии по пересчету голосов на двух участках незаконным. И пообещал продолжать свою борьбу в судах.

О проблемах говорят наблюдатели. Комитет избирателей Украины отметил, что избирательный процесс не отвечал стандартам свободных выборов и был наполнен масштабными фальсификациями. В "ОПОРЕ" говорят о несоблюдении прав избирателей на честные выборы. Полиции тоже есть что сказать — из-за нарушений на №87 уже открыто 17 уголовных дел.

У продолжения истории может быть два сценария. Первый — перевыборы. И можно только представить, как перехватит от этого дух у Шевченко. Хватит ему в этот раз голосов или нет? Нынешняя разница — 759 голосов. Учитывая, что технические двойники оттянули у него 499, а на комиссия не досчиталась еще 504 голосов, шансы есть. Второй — результат выборов останется неизменным и свое место в Верховной Раде займет еще один спортсмен. Если сравнивать с кандидатом, прошедшим по пятидесятому округу, не такая уж и трагедия. Только вот на старт Вирастюк вышел не очень политически чистым и тон его каденции может задать багаж адского округа. Речь и о зубодробительном админресурсе, и о буйстве Тищенко, и о решении суда, и о пропавших бюллетенях. И здесь стоит уже совсем другой вопрос: дотащит ли самый сильный человек планеты такой грязный мандат?

Илья Требор