Акции Tesla — пузырь или нет?

Илон Маск недавно стал одним из богатейших людей планеты, а акции компании Tesla за последний год взлетели в цене с 250 до 1878 долларов за штуку. При этом капитализация компании Tesla Inc., то есть общая стоимость компании, на 19 августа 2020 года составляла 350 млрд долларов.

Для сравнения, в тот же момент времени капитализация такого автомобильного гиганта как Toyota Motor Corporation составляла 188 млрд долларов, то есть почти в два раза меньше, чем у компании Tesla Inc. А Volkswagen AG стоил всего 71 млрд евро, а General Motors Company вообще стоила "смешные" 41 млрд долларов.

При этом в 2019 году выручка у General Motors составила 137 млрд долларов с прибылью 6,7 млрд долларов. У Volkswagen выручка в 2019 году составила 252 млрд евро с прибылью 13,8 млрд евро, а Toyota в прошлом году имела выручку 30,2 трлн японских йен (около 280 млрд долларов), при прибыли 2 трлн йен (18,5 млрд долларов).

Финансовые показатели самой дорогой автомобильной компании мира — Tesla Inc., в сравнении с вышеупомянутыми автомобильными гигантами, весьма скромны. Выручка в 2019 году составила скромные 24 млрд долларов, а прибыли до второго квартала прошлого года и вовсе не было, по общим итогам 2019 года компания Tesla получила убыток в размере 862 млн долларов.

У многих наверняка возникает вопрос, не "психоз" ли случился с инвесторами в акции Tesla, и не является ли стоимость акций компании "пузырем". Чем руководствуются люди, которые сейчас покупают акции компании по столь дорогим ценам. Ведь должна же быть какая-то логика, по которой инвесторы вкладывают свои деньги в этот "пузырь". Для ответа на этот вопрос, я думаю, надо начать объяснение издалека.

Где-то 100-150 лет назад самыми богатыми людьми на планете были собственники металлургических, угольных и железнодорожных компаний. Например, всем известный Стэнфордский университет основал железнодорожный магнат Леланд Стэнфорд из личных средств, без ущерба для семейного бизнеса, образно говоря, между делом в память о сыне.

Позже, уже в начале 20 века, самыми богатыми людьми были машиностроители, такие как Генри Форд. Позже, в послевоенное время к 1960 году, богатейшими людьми на планете были нефтяной магнат Жан Пол Гетти и Го́вард Хьюз, о котором снят фильм и который занимался авиацией. Далее был Бил Гейтс с Microsoft и так далее.

Всех их объединяет одно. Почти все богатейшие люди мира в разные времена, занимались "новым" делом. Создавали новые отрасли экономики, осваивали новые технологии, наше время не является исключением. Например, сейчас самым богатым человеком является Джефф Безос, основатель Amazon. Илон Маск на текущий момент вышел на четвертое место.

Ведь "новая" экономика всегда стоила дороже старой, поскольку в новой экономике рентабельность всегда была выше старой экономики, а конкуренция было меньше ввиду относительной сложности и недоступности новых технологий и ресурсов.

Главное, в новой экономике всегда было место для экспансии и завоевания или, точнее сказать, расширения рынков сбыта. А старые отрасли экономики были дешёвые, поскольку старые технологии были доступны почти всем, из-за чего в них была жесткая конкуренция, снижающая рентабельность, и главное — экспансию проводить было уже некуда.

Люди в развитых странах уже давно усвоили эти закономерности опытным путем за десятилетия и даже за века. Люди помнят историю с акциями Microsoft, Apple, Google, Amazon, когда из, образно говоря, небольшого "семени" в виде покупки акций этих компаний в самом начале, после их цена вырастала в сотни и тысячи раз. Поэтому и обычные люди в странах Запада, и инвестиционные компании — все ищут новые идеи, новые компании, которые, по их мнению, в будущем смогут завоевать мир.

Компания Tesla — это компания первопроходец на рынке электромобилей. Она первая запустила их производство на промышленный поток, и с технологической точки зрения она на сегодня обгоняет всех своих конкурентов в части производства электромобилей. Это признают и конкуренты: например, совершенно недавно глава Audi заявил о технологическом превосходстве Tesla, сказав, что "Они на два года всех опережают".

С этими вводными, инвесторы пытаются заглянуть в будущее через 15-20 лет, и в нем они видят тотальный переход мира на электромобили. Где мировой рынок автопрома равный производству 100 млн автомобилей в год на несколько триллионов долларов в большей части будет состоять из электромобилей, а Tesla, будучи лидером этой отрасли, займет очень существенную долю рынка, например, как Toyota или Volkswagen сейчас.

Там, в обозримом будущем, когда мир будет производить 100 млн электромобилей, Tesla будут иметь, например, 10% рынка, производя 10 млн электромобилей в год. Рынок не видит сегодняшних цифр по финансовой деятельности компаний. Рынок представляет будущие цифры.

Что же касается старых автомобильных гигантов, то они сегодня все стоят дешево, потому что рынок считает, что их активы производящие автомобили на двигателе внутреннего сгорания через 20 лет превратятся в никому не нужный металлолом. Образно говоря, какой-нибудь, огромный завод General Motors, чья балансовая стоимость равна, допустим, 5 млрд долларов, рынком оценивается всего на 1 млрд долларов.

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Потому что работает следующая логика: этот завод для акционеров через 20 лет будет стоить как металлолом, и для инвесторов важно только то, сколько за предстоящие годы он принесет им дивидендов. В чем-то инвесторы правы. Ведь действительно, в разрезе 20-30 лет ныне существующие активы по производству продукции, которая в будущем будет не нужна, можно оценивать по остаточной стоимости, а не реальной. А это — цена металлолома плюс дивиденды за будущий период до остановки производства.

Поэтому у компаний по производству автомобилей на ДВС, такой показатель как отношение прибыли к капитализации (P/E) на сегодня редко превышает 10 единиц, в то время как в среднем на американском рынке акций входящих в индекс S&P500 этот показатель составляет 25-30 единиц. Если бы компанию Toyota оценивали бы с P/E равным 25 единиц, а не по 8,3 единицы как сейчас, то она бы сейчас стоила 560 млрд долларов, а не 188 млрд долларов.

Перенося эти цифры по компании Toyota с альтернативной стоимостью 560 млрд долларов с долей мирового рынка автопрома равного 10%, на компанию Tesla. Можно сказать, что нынешняя капитализация компании Tesla равная 347 млрд долларов, говорит о том, что инвесторы считают, что в будущем доля компании Tesla на мировом рынке автомобилей, а точнее сказать — электромобилей, составит минимум 6-7%.

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А с такой позиции, стоимость акций Tesla уже не выглядит как пузырь. Ведь компания — первопроходец в производстве электромобилей, обгоняющая по технологиям все остальные компании на пару лет, имеет все шансы для того чтобы занять существенную долю в будущем огромном рынке производства электромобилей в мире.

Вопрос лишь заключается в том, сможет ли Tesla это сделать или нет. Если сможет то, никакого "пузыря" нет, ведь с временем реальный бизнес и финансовые показатели догонят нынешнюю стоимость акций. Если Tesla не сможет, тогда да, стоимость ее акций можно считать "пузырем" и ошибкой инвесторов. Что будет в действительности, покажет только время.

Конечно, же рано или поздно у Tesla будут конкуренты, в том числе и нынешние мировые гиганты автопрома, которые сейчас тоже начали развивать свои технологии по производству электромобилей, чтобы в будущем их активы не превратились в металлолом. Однозначно, определённого успеха в этом деле "старички" добьются. Но тем не менее, в будущем Tesla может взять свои 6-7% рынка автомобилестроения и возможно и больше.

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Сможет или не сможет? Вот главный вопрос, который интересовал инвесторов в акции компании. За последний год ответ на него инвесторы вероятно уже получили. Ведь до середины 2019 года у компании Tesla не было прибыли, но начиная со второго квартала прошлого года компания начала стабильно получать чистую прибыль, а это был большой шаг вперед для компании, поскольку расчистил ей будущие перспективы.

Илон Маск доказал, что промышленное производство электромобилей прибыльное дело, а если это так, то у Tesla больше нет барьеров для экспансии по всему миру. Далее новости об экспансии не заставили себя долго ждать. Компания Tesla начала экспансию и к текущему моменту уже собирается построить новые заводы в Китае, в Европе и в Техасе.

Компания Tesla повзрослела и прошла период становления, она стала прибыльной и теперь готова завоевать мир, и взять в будущем 6-7% мирового рынка автопрома, а возможно и больше. Поэтому инвесторы и покупают акции компании Tesla и поэтому акции компании за последний год выросли почти в 8 раз. Ведь важно будущее, а не прошлое.