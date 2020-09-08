Амнезія чиновників: Подільсько-Воскресенський міст, який будують в нікуди

Про те, що карантин може бути гарним приводом для чиновників "забувати" про свої домовленості та не робити щось важливе — говорять доволі часто. Нехай би це все лишалось на рівні розмов, викликаних суспільною недовірою, коли ж ні. Я безпосередньо стикнувся із амнезією чиновників щодо проекту змін лівобережних підходів Подільсько-Воскресенського мосту, яким переймаюся мало не п‎'ять років.

Ідеться про озеро Радунка та побудову мосту, який не має зачепити озеро. Ще у 2015 році ми з громадою подали проєкт створення першого в Києві Ландшафтного заказника місцевого значення Радунка. І щонайменше три роки, як його успішно створено.

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Та і в принципі логічніше для міста робити з‎'їзди на вулиці Оноре де Бальзака та проспекті Алішера Навої. Звісно, про різні варіанти/перипетії/вартості довгострокової побудови написано немало (наприклад, можна ознайомитись у статті, якщо ви не в темі питання мосту, який будують "в нікуди").

Але у цьому блогові хочу розповісти детальніше про одну із важливих частин проєкту, який ніяк не хочуть виправити, очікуючи на зміну політичної ситуації, затягуючи всі можливі строки вже майже на рік.

Трохи передісторії

Як писав вище, питанням озера Радунка переймаємось давно. Крок за кроком виконуючи те, що планували, ми розробили і ухвалили рішення про надання для озера заповідного статусу — зробити його ландшафтним заказником місцевого значення. В процесі виявили, що через заказник має бути побудований міст.

Розвиваючи тему, дізнались, що за планом, який розробили ще за радянських часів (а ви уявляєте, як за понад 30 років змінився кожен район Києва), у озері Радунка мали поставити 3-5 опор для мосту. Постраждала б значна частина зелених насаджень по вулиці Стальська, та й озеро б зазнало значних змін, а це — зелене серце мікрорайону.

Щодо цього місцева громада чітко дала зрозуміти, що вона за ідею побудови мосту у Троєщинському напрямку, але точно не через озеро: були відповідні громадські слухання, звернення, окремо збирались підписи. Тобто фінальне рішення було наступним: проєкт необхідно актуалізувати, щоб міст не будували через озеро.

Що було далі

Нижче максимально коротко опишу, як це інколи (не) працює у кабінетах за поточного рівня бюрократії. Щонайменше з серпня 2016 року і дотепер триває епічна історія. Спочатку ми проголосували у відповідній комісії за зміну проєкту і дали доручення виконавчому органу.

Час ішов, а дій не відбувалось ніяких, а чиновники жалілись, що у них немає техніко-економічного обґрунтування (ТЕО). Далі — цілі пачки звернень, запитів, доручень щодо коригування проєкту по лівобережних з‎'їздах. І ось нарешті ТЕО ніби взяли в роботу. Для розуміння, ініціювали такий апдейт ще у квітні 2017, а почали робити де-факто — у 2019.

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Процес пішов, ми звітуємо громаді, що озеро врятовано, КМДА на своїх зустрічах та виступах розповідає, що дійсно з моста буде побудовано виїзд на Алішера Навої і на Бальзака на розворот, але не через Радунку. Вкотре звертаємось до виконавчого органу, чи готовий змінений проєкт, а нам раптом кажуть, що все ще не є готовим документ ТЕО.

І в цьому нас запевняють і в січні, і в лютому. Починається карантин, комунікація частково переривається, а у травні стає зрозуміло, що техніко-економічного обґрунтування було готове ще у грудні 2019! Проте коригування проєкту так і не відбулось.

Чого варто остерігатись

Дев‎'ятий місяць оновленого проєкту немає (мова іде конкретно про вищезгадані підходи на Бальзака та Навої). Наразі дати готовності все ще дуже приблизні і варіюють десь між вереснем і жовтнем. А будівництво — триває. Все ще за старим проєктом. Від чиновників чую обіцянки, що будуватимуть лише до моменту з‎'їзду, а Радунку не чіпатимуть. Але як вірити тим, хто швидко забуває свої слова та терміни? Хто реально зможе проконтролювати будівництво, яке в якийсь момент може опинитись в певній точці неповернення, коли далі можна буде будувати лише через озеро?

Я вжив слово "амнезія" на початку, тому що справді був шокований, коли 1,5-2 місяці тому на будівельній нараді дізнався, що міст все ще за документами будують через Радунку. Запевнили нас, що робитимуть все за рішеннями і дорученнями Профільної комісії Київради з транспорту, і зрештою — не зробили. Забули?

Наостанок

Що робити, якщо ви помітили будівництво споруд, яке може суттєво і негативно вплинути на ваше життя? Не будьте байдужими. Слово містянина, слово громади має значення. Але потрібно налаштуватись на те, що відстоювання своєї точки зору — довготривалий і непростий процес, принаймні поки що.

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Моя порада — підходити до питання комплексно: сформувати організаційне ядро активістів та зацікавлених, створювати петиції, проводити збір підписів, знайти знайомого чи найняти юриста, який допоможе правильно оформити звернення до органів влади й інші документи, можна звернутись до депутата Київради, при чому не обов‎'язково свого району, усі вони — ваші представники і мають реально допомагати в межах своїх повноважень, і завдяки ним. Головне — дійте.