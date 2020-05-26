Апгрейд госсектора. Личный опыт "Соль"

Вот уже несколько лет компания "Соль" успешно работает с корпоративным сектором: помогаем уже успешному бизнесу расти, развиваться, а молодым компаниям — встать на путь истинный и учиться работать максимально эффективно.

Однако мы решили расширить горизонты и попробовать свои силы в государственном секторе, ведь мы уверены, что эти два мира могут и должны обмениваться практиками и знаниями.

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Итак, о нашем первом опыте.

Первопроходцы

Первым нашим подопечным было госпредприятие "Прозорро.Продажи". Довольно молодое, но решительно настроенное: начиналось всё в 2016 году как стартап при Министерстве экономики, однако уже через два года было переформатировано в ГП. Кроме того, они одни из не многих госпредприятий в Украине, которые имеют собственный Наблюдательный совет.

Вызов был принят.

В этом, как и в любом другом нашем кейсе, мы были нацелены на результат, а именно — внедрить ту методику, с которой работают бизнес ориентированные компании. Стоит отметить, что мы с очень большой осторожностью смотрим на те проекты, в которых изначально видим 9 кругов ада, и в итоге неспособность или нежелание команды внедрять инструменты, на которые у них изначально якобы был запрос.

Нас, как консультантов, привлекли три аспекта:

Первое — это здоровая, правильная, перспективная идея, нацеленная на эффективность использования государственного имущества. Мы увидели в этой идее большой потенциал, логику и здравый смысл — то, чего нашему государству не хватало.

Второе — руководство. Прогрессивные ребята, с которыми мы были готовы работать и не только в этом конкретном случае, а и в любом бизнесе: в государственном, в коммерческом, в частном, в прибыльном и неприбыльном.

"Я хорошо помню первую встречу. Первая эмоция была: "Вау, неужели мы находимся в госкомпании?"

Третье — команду, которая была абсолютно заряжена, нацелена на результат, готова была внедрять наши инструменты, то есть мы увидели в команде "Прозорро.Продажи" такой идеальный формат. Уже на входе стало понятно, что те инструменты, которые мы будем внедрять вместе, прорастут, приживутся и однозначно дадут пользу предприятию.

Scaling up и другие примочки

Мы увидели у себя два больших преимущества. Первое — это возможность вложиться в идею, которая будет давать результаты в очень большом масштабе для государства, для целых индустрий, ежегодно в миллиардах миллиардах гривен. Это очень важно, потому что иногда ты вкладываешь в компанию, которая в итоге создает ценности на несколько миллионов гривен, а тут ты вкладываешь в компанию, которая тем же количеством людей складывается и создает ценность для страны на миллиарды гривен.

Второе преимущество, которое мы увидели — это возможность внедрить инструменты Scaling up в госкомпанию. Это действительно вызов для любой компании, а "Прозорро.Продажи" были тем идеальным кейсом, в котором мы были уверены, что методика зайдёт и сработает.

Scaling up подразумевает проработку миссии, стратегии, целей и ценностей компании. После этого глобальная цель разделяется на проекты, проекты — на задачи отделов и отдельных сотрудников.

Сложности в том, что для успешного внедрения данной методики команде необходимо начать с чистого листа, переосмыслив свои цели и приоритеты. Также при помощи отработки ценностей мы рисуем "портрет сотрудника", как существующего, так и будущего.

Если этот инструмент внедрить, то мы получаем работающую систему, которая позволяет в долгосрочной перспективе прописать и внедрить стратегию компании, а в краткосрочной — задачи каждого сотрудника в выполнении этой стратегии.

С "Прозорро.Продажи" мы детально проработали все пункты. Мы со своей стороны помогли с внедрением мониторинга процессов на еженедельном уровне. Ведь, как справедливо отметил директор "Прозорро.Продажи" Алексей Соболев, "если стратегию и задачи регулярно не используют в работе, то они остаются в шкафу. И это очень часто происходит".

Команда "Прозорро.Продажи" во время стратегических сессий определила ценности, которые оказались очень практичными и помогли предприятию набрать новых сотрудников, которые отлично дополнили команду.

Благодаря разработке этих ценностей ребята смогли сформировать "портрет идеального сотрудника". И теперь нанимают и поощряют внутри компании тех сотрудников, которые максимально соответствуют этому портрету.

Благодаря разработке стратегии и внедрению новых инструментов предприятию удалось значительно увеличить доход: если в 4 квартале 2018 года это было с 3,7 млн грн, то показатель за весь 2019 год составил уже 30,7 млн грн, а команда увеличилась с 25 человек до 37.

Три кита успеха

Отличий в работе этих двух секторов очень много, они практически в каждом элементе: в структуре, в процессах, в культуре, в методах работы и так далее. Но мир не стоит на месте, рынки растут, правила меняются, поэтому государственным предприятиям нужно усиливаться и заимствовать полезные инструменты у бизнес-практики.

Как видим уже сейчас на этом консервативном рынке есть успешные примеры, в частности, ГП "Прозорро.Продажи". Они ломают приевшиеся стереотипы и выстраивают работу, основываясь на лучших бизнес инструментах и практиках.

Напоследок выделим три основных принципа, которые уже работают в "Прозорро.Продажи", а значит и смогут принести пользу другим госкомпаниям.

Во-первых, ориентация на результат. В бизнес-секторе она проявляется, как нигде: есть конкретные показатели, цифры, достижения, т.е. реальная цель, на которую работает команда. А в госпредприятии организационная культура зачастую пассивна и менее заточена на результат. На первый план выходит сам процесс: бесконечное перекладывание бумажек, работа от звонка до звонка, а скорость изменений при этом минимальная.

Работайте ради результата, а не для "галочки".

Второе — это оплата. В бизнесе рынок тебе платит за ту ценность, которую ты создаешь, а не за то место, которое ты занимаешь. Тут очень важны принципы здравомыслия, а не тщеславия. Важно не то, как много у тебя отделений, или сколько людей в штате, а объем реальной ценности, которую вы создаете для клиентов.

Третье — ориентация на человека. В "Прозорро.Продажи" это даже прописано в ценностях госпредприятия. Сервисность в подходах — это то, чего очень часто государственным компаниям не хватает.

Если посмотреть глобально, то вся работа — это взаимодействие людей. Так почему бы не сделать это взаимодействие максимально комфортным для всех? Ведь если сотрудник будет чувствовать свою значимость, это будет максимально стимулировать его эффективность. От этого выиграют все: и сам работник, и предприятие, и в итоге рынок.