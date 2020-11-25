Бізнес без меж: як українському малому підприємцю поїхати в Європу за знаннями та досвідом

Можливості та перспективи розвитку малого бізнесу не обмежуються однією країною. З поглибленням співпраці між Україною та Європейським Союзом перед українськими підприємцями відкриваються нові двері для реалізації своїх ідей та проєктів.

Так, ЄС пропонує українському малому та середньому бізнесу різноманітну допомогу у вигляді грантів та кредитів. Вони дозволяють МСБ вдосконалити свою діяльність в Україні, виходити на європейські ринки та знаходити там корисні контакти для партнерства.

На жаль, не усі представники малого бізнесу користуються ініціативами, що пропонуються країнами ЄС. Причиною тому низька обізнаність підприємців про європейські програми підтримки бізнесу. Але навіть знаючи про існування таких програм, підприємці не завжди наважуються брати в них участь, бо вважають, що процедура занадто складна та бюрократична, або зовсім не вірять в успіх справи.

Тому в цій статті хочу розвіяти міфи щодо участі українських підприємців в європейських програмах підтримки. На прикладі справжньої історії хочемо показати, що все не так важко, як здається на перший погляд.

Крок за кроком

У жовтні 2020 року український підприємець Дмитро Худенко вирушив до Швеції, де він проведе чотири місяці за вивченням досвіду місцевої IT-компанії у місті Уппсала.

Почалося все з інтересу Дмитра до технологій, спорту та wellness-практик. Тож нещодавно він започаткував у Києві свою власну справу — інноваційний масажний салон Smart Spa, в якому він може поєднувати усі ці захоплення. Зростаюча актуальність оздоровчої індустрії підштовхнула Дмитра до ідеї відкрити мережу подібних салонів в регіонах України. Однак із розширенням бізнесу виникає необхідність у налагодженні складних CRM-систем, у чому Дмитро має недостатньо досвіду та знань.

До того ж йому хотілося впровадити унікальні рішення, які відрізнятимуть Smart Spa від місцевих конкурентів. Ці амбіційні плани привели його до участі в Erasmus for Young Entrepreneurs (EYE), грантовій програмі міжнародного обміну, яка дає можливість підприємцям-початківцям стажуватись у більш досвідчених колег, що ведуть малий бізнес в країнах ЄС.

При підготовці документів для участі Дмитро консультувався з Unlimit Ukraine — Європейською Бізнес Асоціацією. Цього року у лютому Асоціація офіційно набула статусу координуючої організації програми EYE в Україні в рамках проєкту розвитку малого підприємництва — Unlimit Ukraine. Тому будучи в ролі координатора та посередника, Unlimit Ukraine активно надає свою експертну підтримку підприємцям на кожному з етапів участі.

Під час подачі заявки найважливішим є розробка детального бізнес-плану, за яким оцінюється шанси підприємця та його компанії на участь у програмі. Безумовно, у молодих підприємців можуть виникати складнощі із цим моментом. Тому разом з учасником ретельно ми розбираємо його кейс, щоб якнайкраще підготувати його кандидатуру до вимог програми. У разі успішного затвердження заявки встановлюється контакт з приймаючою компанією для узгодження всіх формальностей та укладається договір, де зафіксовані права та обов’язки всіх сторін. В цілому процес підготовки та оформлення участі займає не більше місяця в залежності від підприємця.

У випадку з Дмитром, все пройшло швидко та без складнощів. З боку європейських партнерів не було зауважень щодо документів та бізнес-плану, який був підготовлений точнісінько як за наданим зразком. Тож ми обійшлися без правок, що зекономило нам два тижні часу, чим дуже пишаємося. Дмитро результатом теж залишився вкрай задоволений — поїздка дозволить йому з іншої перспективи ознайомитися з технологічними можливостями, що пропонуються малому бізнесу в інших європейських країнах. Думаю, активна співпраця зі шведськими експертами допоможе Дмитру втілити нові рішення в роботі свого підприємства, що підвищить конкурентну перевагу його бізнесу.

Можливість для всіх

Хоч програма і містить у назві фразу "для молодих", насправді для участі немає жодних вікових обмежень. Також необов’язково працювати у сфері високих технологій. До вивчення та обміну знаннями заохочуються всі представники малого бізнесу — від власників салонів краси до фермерів та рестораторів. Головне — це прагнення розвивати свою власну справу, в якому ви маєте менш ніж три роки досвіду управління. Крім того, необхідно володіння англійською мовою на рівні, що не перешкоджає ефективному спілкуванню з іноземними колегами.

Обмін досвідом відбувається під час перебування українського підприємця-початківця на стажуванні у досвідченого європейського підприємця в одній з країн Європи, яка бере участь у програмі. Така навчальна поїздка допомагає підприємцю здобути практичні навички для управління невеликою фірмою, вивчати нові ринки, а також налагодити ділові відносини з іноземними партнерами та інвесторами. Програмою передбачено, що 75% витрат всієї поїздки покриває ЄС, а 25% витрат підприємець бере на себе самостійно. Сума по кожній країні різна та залежить від прожиткового мінімуму тієї чи іншої країни. Підприємці можуть перебувати на стажуванні за кордоном від 1 до 6 місяців. Термін оговорюється з приймаючою стороною в Європі та з організацією-посередником в Україні.

В період пандемії програма набула нового формату — наразі підприємці також матимуть можливість обмінюватись досвідом, знаннями та інноваціями на відстані, не виїжджаючи закордон. Треба зауважити, що термін таких віртуальних обмінів триває від 1 до 3 місяців та не оплачується грантом ЄС. Попри все, вже найшлися декілька підприємців, що за підтримки Unlimit Ukraine почали користуватися такою зручною можливістю. Це є першим кроком для потенційних учасників у налагодженні контактів з європейськими колегами, що мають всі шанси перерости у взаємовигідне ефективне партнерство. Якщо вас теж зацікавила участь у програмі, можете залишити свою заявку та дізнатись більше деталей за лінком.

У пошуках альтернативи

Звісно, європейські можливості для малих українських підприємців не вичерпуються лише міжкультурними програмами обміну. Про це мало говорять, але українська сторона та ЄС постійно ведуть активну співпрацю, щоб разом створювати нові формати підтримки початківців-бізнесменів. Адже економічна стабільність всього європейського регіону починається з добробуту малих підприємств.

До покращення умов розвитку малого підприємництва також активно долучається проєкт Unlimit Ukraine. Разом з Офісом Європейської Делегації в Україні ми зараз проводимо Європейський тиждень підприємництва 2020, де в режимі онлайн малі підприємці зможуть відвідати численну кількість тренінгів та ділових зустрічей, організованих партнерами ЄС. Цим заходом хочемо допомогти підприємцям знаходити інформацію про доступну підтримку та заохотити дедалі більше людей розпочати свою власну справу.

Співпраця в рамках питань малого бізнесу також відбувається точково, з окремими країнами-членами ЄС. Нещодавно з дипломатами Болгарії, Словенії, Бельгії та Франції ми обговорювали варіанти можливостей, які б були цікавими представникам МСБ кожної з країн. Такі діалоги дають зрозуміти, що малі підприємства різних країн мають схожі потреби та проблеми, тому вирішувати їх треба спільними зусиллями.