Бізнес-гігієна: чи потрібна вашій компанії стратегічна сесія за часів невизначеності

Інтернет-магазини, стрімінгові сервіси та платформи для відеоконференцій б’ють усі рекорди кількості аудиторії. Ресторани стають хабами для доставки їжі, а авіалінії переформатовуються на вантажні перевезення. Купівельні й загалом життєві звички людей змінюються назавжди. Це нова криза — з її радикальними змінами, з одного боку, та можливостями — з іншого.

До мене зараз звертається багато клієнтів, які ставлять одне просте, але дуже важливе питання — чи потрібна зараз стратегічна сесія? Чи треба намагатися зрозуміти, куди ми рухаємося, якщо все змінюється буквально кожного дня?

Подпишитесь на канал DELO.UA

Ці побоювання цілком зрозумілі. Втім, якщо правильно підійти до задачі, вони одразу відпадуть. Давайте розбиратися, чому нам все ж потрібно знати "куди бігти" навіть в таких ситуаціях.

Не тільки стратегія

Для чого взагалі проводять стратегічні сесії? Коротка відповідь — щоб спланувати наступний квартал / півріччя / рік; переконатися, що всі розуміють свої завдання і цілі компанії. Нарешті, щоб просто обговорити питання, які давно цього вимагають.

Але глобально все трохи складніше. Стратсесія — спосіб розв’язати бізнес-проблеми, які іншим способом або вирішуються складніше, або не вирішуються взагалі. Я виділяю два вектори:

✅ Умовно зовнішній. Яка у нас мета? Куди ми йдемо? Як зробити новий стрибок у розвитку? Наш дохід становить $1 млн, а ми хочемо $2 млн. У нас зараз 300 людей у штаті, а прагнемо 500.

✅ Умовно внутрішній. Відношу сюди роботу бізнесу з точки зору командної взаємодії. Які стосунки у топів з підлеглими? Як між собою спілкується керівництво? Як впливають приховані конфлікти та розбіжності у топкоманді на культуру компанії та її результати?

Уявіть, що компанія існує на ринку вже, умовно, більш ніж п’ять років. Її динаміка загалом задовільна — обороти з кожним роком зростають, географія та штат збільшується. Але засновників не покидає відчуття, що вони стоять на місці: проблеми, що тягнуться роками, не дозволяють зробити якісний крок уперед.

Звичайно, можна ще більше масштабуватися чи спробувати найняти ще крутішого Head of Growth. Але це короткострокові рішення. Якщо грати в довгу, топкоманді потрібна масштабна саморефлексія, трансформація цінностей та підходів — саме це забезпечує стратегічна сесія.

Роль фасилітатора

Як і для будь-якої масштабної корпоративної активності, до стратегічної сесії потрібно підготуватися. Зазвичай під неї виділяють декілька днів, вибирають фасилітатора і визначають розклад і цілі. З останнім буває найважче — як правильно поставити завдання, щоб отримати максимальну користь від стратсесії?

З цим допомагає фасилітатор. У вузькому розумінні слова це людина, яка веде, керує бесідою групи осіб — такий собі модератор. Але в рамках стратсесії його завдання істотно розширюються. Професійний фасилітатор починає працювати з компанією ще на етапі прийняття рішення про проведення корпоративного збору. Саме він (вона) допомагає керівництву, компанії визначити цілі сесії та її погодинний план. Чого хоче домогтися компанія від цієї ініціативи? На які конкретні аспекти необхідно звернути увагу?

Тут фасилітатор виступає в ролі коуча. Він поставить правильні питання, побачить патерни, підкаже на моментах, коли топменеджеру буде важко або незрозуміло. Такий фахівець напередодні стратсесії "готує ґрунт". Наприклад, виявляє приховані конфлікти або напружені відносини між керівниками. Знаходить аспекти, які в компанії з різних причин не заведено обговорювати — щоб правильно все подати вже на зустрічі.

Крім того, фасилітатор зможе виступати медіатором в різного роду суперечках — це те, що вдається далеко не всім CEO через недостатню психологічну підготовку.

Читайте также: Топ-навыки для топ-менеджера: что нужно прокачать в среднесрочной перспективе

У розвинених країнах роль таких фахівців легітимізована і використовується далеко не тільки в бізнесі. Коли я навчався коучингу в Лондоні, то познайомився з фасилітатором із Місцевої ради лондонського району Камден. Це повноцінна фул-тайм роль у топкоманді району, яка допомагає вирішувати меру та його колегам проблеми зі стратегією, тактикою, взаємовідносинами в колективі, тощо. І я радію, коли бачу як українські компанії та держструктури регулярно запрошують фасилітаторів до вирішення бізнес-задач — а не просто проводять стратсесії "раз на рік, бо так забюджетовано".

Стратсесія в новому форматі

З точки зору якихось командних ініціатив, головний виклик для компаній зараз — це, безсумнівно, карантин. І стратсесія не є винятком: як провести продуктивне обговорення, коли більша частина топкоманди — якщо не вся — працює віддалено? Чи є сенс у такій ініціативі? Чи вдасться фасилітатору створити атмосферу залученості та відкритості в онлайні?

Нещодавно до мене звернулися засновники компанії з вже традиційним питанням — чи потрібна їм зараз стратегічна сесія? Вони її проводять раз на рік, але до цього формат був стандартний — фізична зустріч на один чи декілька днів. Зараз засновники не хочуть збирати колектив, щоб не наражати людей на ризик.

Під час установчого інтерв’ю із СЕО, ми поступово вийшли на бажаний результат, який можна очікувати від майбутньої сесії. По-перше, з’ясували виклики, з якими зараз стикається компанія — а це базова річ для проведення стратсесії. Наприклад, виявилося, що особисто менеджер має тенденцію до втрати фокусу на глобальних цілях бізнесу через щоденні рутинні завдання. І через пандемію ця проблема лише посилилася.

А по-друге, ми розписали, як компанії треба провести онлайн-стратсесію в тих умовах, в яких вона зараз знаходиться. Зрештою, обговорення пройшло відмінно: CEO компанії зазначив, що спільна мета та залученість співробітників до розмов звела нанівець мінуси віртуального формату.

Висновок тут один. Поки у вас є великий виклик, вам потрібні командні стратсесії, щоб у хаосі операційки не забувати про великі цілі, що надихають. І не так важливо, як і де пройде сесія — офлайн чи онлайн. Фокус та енергія натхнення актуальні завжди — і коли ринки б'ють рекорди, і коли ми всі сидимо вдома через небезпечний вірус.