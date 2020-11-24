Бизнес на глобальных рынках во время пандемии: как пережить идеальный шторм?

Закрытые бизнесы, беспрецедентное сокращение объемов производства, банкротства больших и до недавнего времени надежных компаний. Список потерь от пандемии COVID-19 увеличивается практически ежедневно.

По прогнозам МВФ и Мирового банка, глобальная экономика в 2020 году упадет на 4-5%. Ничего подобного мир не видел несколько последних десятилетий. Однако главный вызов — не эти цифры, хотя они и шокируют, а полная неизвестность впереди. Сколько новых волн пандемии нас ждет? Что будут делать правительства разных стран в ответ на угрозы?

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Будучи глобальной компанией, которая работает на рынках 70 стран, мы каждый день отслеживаем ситуацию и стараемся подготовиться к любому повороту событий. Более восьми месяцев работы в режиме антикризисного менеджмента дали много пищи для размышлений и материала для выводов, которыми хотелось бы поделиться.

Исходя из нашего опыта, главный совет тем, кто хочет пережить идеальный шторм и стать сильнее, звучит так: "Будьте адаптивными!". Как это работает на практике?

Сегодня горизонт планирования сужается до нескольких месяцев и даже недель. Еще в декабре прошлого года мир и бизнес жили в других реалиях. Прилетел "черный лебедь" и все изменилось за считанные дни.

Предусмотрел ли это кто-либо в своих планах и стратегиях на 2020 год? Нет! То, что мы переживаем сейчас, можно было увидеть разве что в фильмах-катастрофах. Но это — наша новая реальность — добро пожаловать, "меняйся или умри".

Ключевым становится умение быстро принимать решения и отказываться от прежних планов. Ты становишься частью стихии. Хочешь выжить — забудь о курсе, который ты проложил во время штиля. Фокусируйся на том, что здесь и сейчас поможет удержаться на поверхности и не утонуть.

Мы долгое время работаем с гигантами мирового автопрома — BMW и Volkswagen. Так вот, за первые шесть месяцев 2020 года — с января по июнь — объемы продаж автомобилей в ЕС упали на 38%. Весь апрель автомобильные заводы вообще не работали. Паника? Страх? Нет! Неопределенность? Да!

Первый трек адаптивности: мы подстроились под ситуацию в индустрии, а именно — резко сократили мощности, задействованные под автопром. Частично — вывели их в простой, частично — задействовали для других продуктовых линеек.

Практически сразу возник вопрос: сколько можно простаивать, ожидая, когда вернется спрос? Мы дали себе на это пять месяцев, с апреля по август. Почему пять, а не три или семь?

"Научно обоснованного" ответа нет. Мы реалистично оценили наш запас прочности и поняли, что нужно привести загрузку предприятия и наши расходы в соответствие с новыми рыночными реалиями.

Второй трек адаптивности: время простоя использовали для обучения операторов отделок, чтобы они смогли работать на похожем оборудовании, но на других производственных участках. А также — заранее готовились к большим колебаниям спроса на рынке осенью и соответствующим образом меняли загрузку отдельных производственных линий.

Третий трек адаптивности: нам удалось еще раз оперативно перестроиться, когда в сентябре спрос в автопроме вернулся и клиенты потребовали срочно возобновить поставки в докризисном объеме. Вызов состоял в том, что как раз к этому времени мы провели внутреннюю реорганизацию и существенно сократили мощности, ранее задействованные под автопром.

Как мы отреагировали? На три месяца подключили другие мощности, а параллельно — провели анализ и оптимизировали работу на перегруженном участке, устранив "узкие места". В итоге его производительность выросла на 30%. Быстро и без дополнительных инвестиций.

Получается, умение адаптироваться к кризисным условиям — это универсальный рецепт стойкости? Не совсем. Адаптивность не сработает, если у вас… закончатся деньги. Но об этом — в следующий раз.