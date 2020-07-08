Бизнес с человеческим лицом: как Bayadera Group сохранила коллектив и 100% оплату труда

Мир изменился навсегда. Стрессовая ситуация локдауна доказала эффективность системности в бизнесе и важности HR-специалиста для налаживания внутренних коммуникаций в команде. Карантинные ограничения внесли свои корректировки в рабочий режим, поэтому наша компания, как и многие другие успешные корпорации, быстро перестроила рабочие процессы, используя современные технологии коммуникации в удаленном доступе.

Все, что ранее люди делали в офисе, мы предоставили возможность делать онлайн. Посредством Битрикс, ZOOM, групп Viber люди могут находиться на постоянной связи со своими коллегами и руководителями.

Кроме того, мы понимали, что ситуацию усугубляла и общая нестабильность: тревога о собственном здоровье, своих родных, а также мировой финансовый кризис. Главной задачей стало ободрить, поддержать и сплотить наших людей. В этом нет ничего невозможного!

Для сплочения такого большого коллектива компании — более 4000 человек — у нас появился план создания успешной программы поддержки — Home office. Как и ранее, приоритетом для Bayadera Group остаются люди. HR департамент из сервисной поддержки перешел в People-менеджмент. People-Service — это новый этап развития HR.

Фактически мы поменяли стратегию — поддерживая людей в это непростое время, мы создали поле для поиска новых возможностей и перспектив, раскрытия совершенно нового потенциала каждого. Самое главное, ориентируясь на ценности People-Service, мы выполняем свою кризисную миссию — Bayadera Group полностью сохранила весь коллектив компании и оплату труда на 100%.

Особенным сообществом, которое вдохновило команду, стало создание Telegram-канала, где ежедневно каждый узнает о новостях компании, новинках, успехах наших людей и брендов. Наш яркий и энергичный чат функционирует и сейчас, здесь мы делимся развивающими мероприятиями и проектами, спортивными online тренировками, подготовленными специально для наших коллег. Также в нашем холдинге постоянно действует корпоративное обучение, которое сместилось в онлайн и приобрело гибридный характер.

Теперь это смесь из онлайн-сессий, интерактивов, обучения в LMS системе, обучающих видео и множества мастер-классов. Обучение охватывает все сферы, необходимые людям для совершенствования своих профессиональных навыков и непрерывного развития себя как личности. Новые вызовы для сильной компании всегда открывают новые возможности.

Карантин стал вызовом, который еще больше объединил всех! За этот период компания перешла на качественно новый уровень, во многом, благодаря заряженному оптимизмом и позитивом коллективу. Мы использовали это время для качественной работы и совершенствования профессиональных качеств, что доказывают показатели работы и совместные цели, которые достигнуты за это непростое время.