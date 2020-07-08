Мнения 1 час назад

Бизнес с человеческим лицом: как Bayadera Group сохранила коллектив и 100% оплату труда

Компания перестроила рабочие процессы, используя современные технологии коммуникации в удаленном доступе

Фото: Chris Montgomery / Unsplash Фото: Chris Montgomery / Unsplash
Фото: Chris Montgomery / Unsplash

Мир изменился навсегда. Стрессовая ситуация локдауна доказала эффективность системности в бизнесе и важности HR-специалиста для налаживания внутренних коммуникаций в команде. Карантинные ограничения внесли свои корректировки в рабочий режим, поэтому наша компания, как и многие другие успешные корпорации, быстро перестроила рабочие процессы, используя современные технологии коммуникации в удаленном доступе.

Все, что ранее люди делали в офисе, мы предоставили возможность делать онлайн. Посредством Битрикс, ZOOM, групп Viber люди могут находиться на постоянной связи со своими коллегами и руководителями.

Кратко и по делу в Telegram

Кроме того, мы понимали, что ситуацию усугубляла и общая нестабильность: тревога о собственном здоровье, своих родных, а также мировой финансовый кризис. Главной задачей стало ободрить, поддержать и сплотить наших людей. В этом нет ничего невозможного!

Для сплочения такого большого коллектива компании — более 4000 человек — у нас появился план создания успешной программы поддержки — Home office. Как и ранее, приоритетом для Bayadera Group остаются люди. HR департамент из сервисной поддержки перешел в People-менеджмент. People-Service — это новый этап развития HR.

Фактически мы поменяли стратегию — поддерживая людей в это непростое время, мы создали поле для поиска новых возможностей и перспектив, раскрытия совершенно нового потенциала каждого. Самое главное, ориентируясь на ценности People-Service, мы выполняем свою кризисную миссию — Bayadera Group полностью сохранила весь коллектив компании и оплату труда на 100%.

Особенным сообществом, которое вдохновило команду, стало создание Telegram-канала, где ежедневно каждый узнает о новостях компании, новинках, успехах наших людей и брендов. Наш яркий и энергичный чат функционирует и сейчас, здесь мы делимся развивающими мероприятиями и проектами, спортивными online тренировками, подготовленными специально для наших коллег. Также в нашем холдинге постоянно действует корпоративное обучение, которое сместилось в онлайн и приобрело гибридный характер.

Теперь это смесь из онлайн-сессий, интерактивов, обучения в LMS системе, обучающих видео и множества мастер-классов. Обучение охватывает все сферы, необходимые людям для совершенствования своих профессиональных навыков и непрерывного развития себя как личности. Новые вызовы для сильной компании всегда открывают новые возможности.

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Карантин стал вызовом, который еще больше объединил всех! За этот период компания перешла на качественно новый уровень, во многом, благодаря заряженному оптимизмом и позитивом коллективу. Мы использовали это время для качественной работы и совершенствования профессиональных качеств, что доказывают показатели работы и совместные цели, которые достигнуты за это непростое время.

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