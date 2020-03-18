Бізнесу надані нові можливості захисту від рейдерів

Найбільш рейдерських посягань здійснюється шляхом підроблення підпису на документах, правочинах, договорах, що мають важливе значення для діяльності бізнесу.

Бізнес-спільнота вже давно звертається до представників влади щодо посилення захисту процедури відчуження майна.

Тому одним із таких нововведень стало прийняття закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству", яким передбачено ряд антирейдерських заходів для захисту власників нерухомого майна, а також запобіганню протиправного привласнення корпоративних прав, часток.

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Тож за допомогою чого можна захистити бізнес від рейдерських захоплень згідно новел?

По-перше, відтепер власник земельної ділянки може встановити вимогу нотаріального посвідчення договору про:

• встановлення земельного сервітуту;

• надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб;

• надання права користування земельною ділянкою для забудови;

• оренду земельної ділянки.

По-друге, власник нерухомого майна може встановити вимогу нотаріального посвідчення договору, внесення змін до договору, предметом якого є таке майно чи його частина, приміщення.

По-третє, учасник приватного підприємства чи господарського товариства може встановити вимогу нотаріального посвідчення правочину, предметом якого є частка такого учасника у статутному капіталі відповідного підприємства та правочину з відчуження, застави частки у статутному капіталі.

По-четверте, учасник юридичної особи приватного права, крім акціонерного товариства, може встановити вимогу нотаріального засвідчення справжності підпису та/або вимогу нотаріального посвідчення правочину, предметом якого є частка такого учасника у статутному капіталі (пайовому фонді) відповідної юридичної особи.

По-п‎'яте, власник нерухомого майна, учасник товариства може встановити вимогу про скасування вимоги щодо нотаріального посвідчення всіх вище перерахованих дій та правочинів.

Слід звернути увагу також й на те, що сама вимога (скасування вимоги) власника нерухомого майна, учасника товариства також підлягає нотаріальному посвідченню, як односторонній правочин. Тобто нотаріальне посвідчення договорів, юридично важливих дій учасника товариства може попередити незаконне заволодіння земельними ділянками (паєм), нерухомим майном, часткою учасника у статутному капіталі товариства, підроблення договорів купівлі-продажу корпоративних прав (частки), нерухомого майна, рішень загальних зборів учасників, актів прийому-передачі корпоративних прав (частки) тощо.

Проте варто зауважити та звернути увагу власників бізнесу на те, що вимога нотаріального посвідчення є добровільною, а тому власникам нерухомого майна, учасникам товариств потрібно самостійно звертатися до нотаріуса з метою захисту свого бізнесу від незаконного захоплення.

Яка процедура юридичного закріплення такої вимоги?

Варто сказати, що згідно з нововведеннями вимога власників бізнесу щодо нотаріального посвідчення правочинів, договорів, засвідчення справжності підпису підлягає державній реєстрації. Але, поки що, на даний час конкретної процедури як оформлюється така вимога, до кого необхідно звертатися, які саме документи подавати для державної реєстрації тощо не визначено.

Проте, що стосується вимоги про нотаріальне посвідчення договорів, предметом яких є нерухоме майно, то в законі "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" передбачено загальну норму про те, що власник такого майна повинен звернутися до суб‎'єкта державної реєстрації прав або нотаріуса та подати заяву та оригінали документів, необхідні для проведення реєстраційних дій. Дані документи може подати й уповноважена особа, але на підставі нотаріально посвідченої довіреності. Більше нічого про процедуру державної реєстрації, встановленої власником вимоги нотаріального посвідчення договору, предметом якого є нерухоме майно, немає.

А що стосується вимоги нотаріального посвідчення правочину, предметом якого є частка у статутному капіталі товариства, або засвідчення справжності підпису, то в законі "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань" взагалі нічого не сказано про таку процедуру.

Лише тільки звернено увагу на те, що у випадку, якщо буде порушено встановлену учасником вимогу нотаріального засвідчення справжності підпису під час прийняття рішень з питань діяльності юридичної особи та/або вимоги нотаріального посвідчення правочину, предметом якого є частка такого учасника у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) відповідної юридичної особи, реєстратор може відмовити у проведенні державної реєстрації юридичної особи, фізичної особи — підприємця та громадського формування.

Варто звернути увагу бізнесу, що всупереч тому, що закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству" набрав чинності ще 16 січня 2020 року, норми щодо вимоги нотаріального посвідчення правочинів, договорів, засвідчення справжності підписів набирають чинності 16 липня 2020 року.

Тому на сьогодні тільки ще розробляються та до 16 липня 2020 року мають бути прийняті підзаконні нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, що закріплять таку процедуру та порядок подання документів для державної реєстрації вимоги власника бізнесу щодо нотаріального посвідчення правочинів, договорів, засвідчення справжності підпису.

Тому варто звернути увагу на дані новели у законодавстві, оскільки вони мають значення для забезпечення стабільного функціонування бізнесу, а також запобігають рейдерським захопленням та мінімізують порушення майнових прав власників нерухомого майна та учасників товариства.