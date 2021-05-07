"Благословение святого Антония": с чем приезжал госсекретарь США Энтони Блинкен в Киев

Визит государственного секретаря США Энтони Блинкена в Украину 5-6 мая имел все признаки сакральности в буквальном смысле этого слова. Встреча с предстоятелем Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием и экскурсия Михайловским Златоверхим Собором были частью официальной программы визита. Это несколько нетипично для традиционного наполнения дипломатических визитов. Впрочем, не для американской дипломатии.

Еще в январе 2020 года предшественник Блинкена на посту госсекретаря США Майк Помпео во время визита в Украину также совершал паломничество к святым отцам новообретенной ПЦУ и встречался с предстоятелем Епифанием. Те же возложения цветов возле Михайловского Златоверхого Собора в память о погибших на Донбассе. Значит ли это, что американская дипломатия становится все более сентиментальной к Украине или что-то другое?

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Однако, смысл моей метафоры о святом Антонии в другом. По доброй традиции украинских политических элит, каждый приезжающий к нам американский государственный чиновник высокого ранга воспринимается едва ли не мессией, приносящим "наставления Господни". На него смотрят с благоговением и обожанием. Внемлют каждому слову святейшего. Пытаются трактовать все тайные смыслы и знаки, которые создают флёр визита. Так чем же был визит Энтони Блинкена на самом деле?

Первая цель визита — геополитическая. США продемонстрировали, что Украине во внешней политике нынешнего президента США Джо Байдена уделяется особое, стратегическое, место. Не столько потому, что Украина — замечательная европейская страна с потенциалом перерастания в зрелую демократию Европы, сколько по причине принципиального противодействия США попыткам России закреплять свое влияние в странах пост-советского пространства.

Наказание России за произвол и пренебрежение нормами международного права в случае с аннексией Крыма или участие в разжигании сепаратистских настроений на Востоке Украины — принципиальная задача администрации Джо Байдена. "Зло не должно оставаться безнаказанным". "Цена за злодеяния должна быть высокой". Эти четкие сигналы нынешнее американское политическое руководство неоднократно посылало РФ, в том числе и устами госсекретаря Блинкена. В этой парадигме и следует трактовать последующие действия команды Байдена.

Визит Энтони Блинкена в Украину не был анонсирован за несколько месяцев вперед. О том, что такой визит состоится в мае, общественность узнала только в апреле. Это означает, что решение принималось достаточно быстро. Оно удивительным образом совпало с ростом обострения военной активности РФ на восточных границах Украины и последующим пиком дипломатических коммуникаций, где наши западные партнеры проявили неожиданную жесткую солидарность в резком осуждении действий РФ. Неожиданную, поскольку даже более толерантные России страны как Германия и Франция выступили с прямым призывом к президенту РФ Владимиру Путину отвести свои войска от украинских границ и прекратить провокационную эскалацию военного напряжения.

В этом контексте визит Блинкена следует трактовать как сигнал недвусмысленной поддержки Украине, ее территориальной целостности, суверенитету, независимости и военной устойчивости. Прозвучавшие в публичной плоскости заявления американской и украинской сторон о планируемых последующих шагах на укрепление обороноспособности Украины (в том числе и предоставление летального оружия), работа над практическим наполнением стратегического характера двусторонних отношений (в том числе оценка возможности предоставления Украине статуса "стратегического союзника США за пределами НАТО"), поддержка США евроатлантических амбиций Украины (в том числе обсуждение перспектив Плана действий для получения членства в НАТО) оставляют позитивное послевкусие и создают положительные ожидания последующей динамики сотрудничества Украины и США в сфере безопасности и обороны.

Вторая цель визита — формирование комплексного понимания командой Энтони Блинкена современной фазы российско-украинского противостояния и координация позиций с украинской стороной в преддверии предстоящей встречи президентов США и РФ в июне-июле этого года. Некоторые аналитики могут скептически оценить данное утверждение. Однако, по моему мнению, определенная координация между США и Украиной, все же, имеет место. В отличие от политики предыдущего президента США Дональда Трампа, геополитические интересы Украины в большей мере принимаются в расчет администрацией Джо Байдена, поскольку они созвучны геополитическим амбициям современного политического руководства США в нашем регионе.

Байден убежден, что наилучший результат во внешней политике может быть достигнут за счет синергии сотрудничества с партнерами и единомышленниками, где США выступают лидером, а не отдельным независимым игроком. Поэтому мы можем говорить о несколько бОльшей субъектности Украины, чем мы вынуждены были довольствоваться в "трамповский период". Конечно, это еще не равноправное партнерство, а, скорее, привычная украинскому менталитету "рука старшего брата". Однако, в данном случае, необходимость выравнивать силовую асимметрию с Россией говорит в пользу такого стратегического альянса для Украины.

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Впрочем, любая медаль имеет две стороны. Значение и смысл визита Блинкена было бы несправедливо описывать в одних только елейных тонах. Геополитический аспект внешней политики Байдена на европейском континенте — это для нас величина постоянная. Она не будет ни зависеть, ни определяться действиями политического руководства Украины. Но именно благодаря ее наличию для президента Украины Зеленского сейчас формируется благоприятный внешний контекст, который объясняет устойчивость поддержки США Украины в противостоянии с РФ.

Другое дело — двусторонние отношения США с Украиной. Это переменная величина, которая будет перемещаться между своими крайними значениями от минимума к максимуму в зависимости от действий политического руководства нашей страны. А здесь у нас, выражаясь астрологическим языком, "много напряженных аспектов". Именно прояснение проблемных вопросов с внутренними реформами в Украине, коррупцией, влиянием олигархических групп на политические процессы, хронического тупика в переговорах с МВФ, что особенно обострилось на фоне характера принятия недавних управленческих решений Кабинетом министров Украины по смене руководства в НАК "Нафтогазе", было третьей целью визита госсекретаря США в Украину.

В закрытых форматах переговоров американская делегация была предельно дискретна в своем недовольстве текущим состоянием дел и дала четко понять, что попытки украинского руководства создавать иллюзию "мощного продвижения к светлому будущему", не подкрепленные реальными изменениями, будут чреваты проблемами в двусторонних отношениях. Тогда потенциальной встречи Зеленского Байденом украинская сторона будет ждать намного дольше, чем предыдущее трехмесячное ожидание телефонного разговора.

Намеренное введение в программу визита Блинкена таких пунктов, как встреча с руководством и главами политических фракций ВРУ, а также виртуальное общение с лидерами украинских общественных организаций по борьбе с коррупцией имело целью продемонстрировать украинской власти, что в своих оценках администрация Байдена будет ориентироваться на разные источники информации, а не только на фокусную подачу приукрашенной реальности, которая будет исходить из Офиса президента.

И последнее, но не менее важное по значению. Опытные переговорщики знают, что за переговорным столом всегда, помимо институциональной позиции, нужно учитывать и персональные амбиции/интересы/ценности личности переговорщика. Учитывая исторические корни, институциональную память и невербалику, продемонстрированную Блинкеном в переговорах в Киеве 5-6 мая, можно утверждать, что присутствует фактор личного позитивного эмоционального вовлечения нынешнего госсекретаря США в "украинский кейс".

Сможет ли команда Зеленского обернуть это в благоприятствующие обстоятельства или оставит утраченной возможностью, — зависит исключительно от них самих. Это уже не вопрос удачи или везения, которое доселе сопутствовало Зеленскому. Это вопрос серьезности стратегической игры и тест на государственность поступков нынешней украинской власти. Время покажет.