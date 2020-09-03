Больше для бизнеса: как помочь МСБ и почему это важно

Малый и средний бизнес — это то, с чем мы имеем дело буквально каждый день. Покупаем свежие овощи в киоске, утренний кофе и выпечку в небольшом кафе у дома.

В сфере МСБ работают наши родные и друзья. Малый и средний бизнес — это 99% бизнеса Украины, в который вовлечены 70% рабочего населения страны. И это всё заставляет нас уделять сектору МСБ еще больше внимания.

Локдаун и МСБ

Во время пандемии, когда закрылись двери того самого любимого кафе или киоска, мне кажется, каждый из нас еще больше почувствовал важность сектора МСБ. Согласно опросам, многие предприниматели потеряли больше 50% дохода, а кто-то был вынужден и вовсе завершить бизнес.

Чтобы поддержать МСБ в это турбулентное время, украинцы начали самостоятельно помогать им быстрее оправиться после карантина. Так, исследование Mastercard в июне этого года показало, что 27% украинцев стали чаще делать покупки в небольших магазинах "у дома", а 51% продолжат это делать и в дальнейшем.

Опрос также показал, в каких категориях МСБ, по мнению потребителей, ожидается наибольший рост продаж после карантина:

1. Киоски овощей и фруктов.

2. Мясные магазины.

3. Магазины стройматериалов и товаров для дома.

4. Локальные кафе.

5. Небольшие магазины одежды.

6. Магазины сыра и других молочных продуктов.

7. Пекарни.

8. Рестораны "у дома".

9. Барбершопы и парикмахерские.

10. Магазины подарков и сувениров.

Курс на диджитал

Ситуация с пандемией стала показательной и с точки зрения пути к клиенту, а именно — развития диджитал направления в бизнесе и продажах. Ведь у покупателей зачастую не было другого выхода, кроме как пойти в онлайн, и это стало дополнительным толчком для развития e-commerce.

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По нашим данным, каждый второй украинец сегодня покупает онлайн чаще, чем когда-либо, а количество тех, кто покупает в интернете товары первой необходимости, увеличилось на 43%. Будь то диджитал-продажи в классическом виде или диджитал-витрины, как способ увеличить узнаваемость бренда, товаров и услуг — это сегодня явный тренд.

Вместе — больше

Помощь малому и среднему бизнесу — забота всех: крупного бизнеса, государства и каждого украинца. В поддержку МСБ компания Mastercard запустила кампанию "Больше для бизнеса". Теперь предприниматели могут получить ряд новых возможностей благодаря маркетинговой платформе Mastercard Більше, которая позволяет накапливать баллы за безналичные расчёты для всех картодержателей Mastercard и обменивать их на предложения от партнеров на платформе.

Другими словами, наша платформа становится некой витриной для локальных бизнесов, где они могут размещать свои предложения товаров и услуг. Это поможет повысить знание о своих продуктах среди украинских пользователей, и тем самым — повысить уровень продаж. Мы уже принимаем заявки на сайте bilshe.mastercard.ua.

Мы также запустили на платформе промо-кампанию для предпринимателей, которая позволит получить новые возможности для развития своего дела: консультации ведущих стратегов, коучей, маркетологов, обучение в бизнес-школах от экспертов из Unit School of Business, Aimbulance, LABA и других. Это ценные знания и уникальные методики в таких направлениях, как стратегия, маркетинг и продажи, финансы, менеджмент и команда, которые, уверена, помогут малому и среднему бизнесу получить новые точки роста.