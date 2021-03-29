Мнения 30 минут назад

Борьба с конвертационными центрами: выиграна битва, но не война

В результате хорошо подготовленной спецоперации силовикам удалось изъять у подельников и их сообщников значительные суммы средств, арестовать счета вовлеченных в незаконную деятельность компаний. Следствие продолжается

Борьба с конвертационными центрами: выиграна битва, но не война Борьба с конвертационными центрами: выиграна битва, но не война

Совсем недавно президент Зеленский подписал Закон о Бюро экономической безопасности, в соответствии с которым должна быть ликвидирована налоговая милиция.

Параллельно с этим началось серьезное наступление на так называемый рынок конвертационных услуг, что нельзя не приветствовать.

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Этот процесс начался в середине декабря 2020 года, когда главой ГФС стал Вадим Мельник.

В частности, ему удалось полностью ликвидировать незаконную деятельность Вячеслава Стрелковского и Василия Костюка, одних из крупнейших конвертаторов Украины.

В результате хорошо подготовленной спецоперации силовикам удалось изъять у подельников и их сообщников значительные суммы средств, арестовать счета вовлеченных в незаконную деятельность компаний. Следствие продолжается.

Можно было бы "праздновать победу" и радоваться удачным усилиям по борьбе с преступниками, однако активная деятельность налоговой милиции задела только долю теневого рынка конвертационных услуг. Другие конвертаторы продолжают работать, и их деятельность только набрала обороты с начала 2021 года.

Прежде всего речь идет о Пуле Евгении Валерьевиче (криминальное прозвище "Пуля"), Стадниченко Игоре Игоревиче ("Стакан"), Карфике Юрии Юрьевиче ("Шарф"), Константине Круглове, Яровом Викторе.

Глава ГФС Вадим Мельник — едва ли не первый, кто за последнее время начал активную войну против конвертационных центров. Однако выиграна только битва, а не война, и другие теневые дельцы продолжают воровать миллиарды за счет конвертационных центров и обнала.

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