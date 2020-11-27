Будут ли успешны новые ТРЦ в Украине в условиях пандемии?

Несмотря на пандемию коронавируса ТЦ не потеряли потребительского интереса. В 2020 году ТРЦ восстановили посетительские потоки, если сравнивать с прошлым годом. Продолжается ввод в эксплуатацию новых объектов и еще больше готовится в 2021 году.

Изменение потребительской модели

В условиях пандемии, меняются потребности посетителей ТРЦ, намного меньше людей хотят посещать торговые центры, но при этом, наблюдается более целевое посещение магазинов. То есть, если уже человек пришел в ТЦ, он обязательно купит товар, таким образом средний чек возрастает.

Более того, потребитель очень тщательно выбирает место для шоппинга: отдаст предпочтение более крупным ТЦ с большим количеством магазинов и разнообразием брендов. И конечно же развивается e-commerce: уже в этом году Украина догоняет Восточную Европу по онлайн торговле.

Online vs Offline

Локдаун кардинально заставил поменять акценты бизнес среды, в том числе и ритейла. Несмотря на хорошие показатели 2020 года по товарообороту розничной, а состоянием на сентябрь 2020 года он составляет 114 млн гривен, многие прогнозируют исключительно развитие онлайн-продаж (из-за возможного перманентного карантина). Действительно, доля e-commerce увеличится к 2025 году будет составлять 11% от всех продаж, по сравнению с 8% в 2020 году.

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Но насколько онлайн формат эффективен при том, что существует и обратная сторона медали?

Минусы online:

❌ Дорогая доставка — без доставки e-commerce попросту не сможет существовать.

❌ "Сборка" заказа — расходы на персонал как временные, так и материальные.

❌ Необходима аренда складских помещений для хранения товара.

Что касается последнего пункта, то по новым исследованиям, при достижении интернет торговли 10,7% возникает быстрый отложенный спрос на логистические помещения, который сложно оперативно удовлетворить — это тормозит рост онлайна и его способность покрыть нужды покупателя. Так, по европейским странам ожидается повышение доли онлайн до 16,2% в продажах до конца 2020 года и потом восстановление на уровне 15,3% в 2021 году.

Физические магазины не могут существовать без онлайн ритейла и наоборот. Однако существует оптимальное решение — омниканальный подход. Например, крупные онлайн платформы в Европе и США констатируют тот факт, что наблюдается очень маленький процент каннибализации между физическим магазином и онлайн платформой. Когда физические магазины открываются — ритейл продолжает рост. Ко всему, данные о клиентах влияют на оптимизацию ассортимента, выбор магазина.

Онлайн платформы собирают и анализируют данные о покупках, например, как продаются товары в предыдущие сезоны, и этой информацией делятся с магазинами. Поэтому, ритейл должен стремиться создавать синергию от онлайна и оффлайна, так как это хороший способ удовлетворить изменчивые нужды потребителей.

Диджитализация ТРЦ

На совсем другой уровень синергия онлайна и офлайна может выйти при диджитализации ТРЦ. Принцип маркетплейса позволяет получить еще один сильный и эффективный канал продаж, а также присоединиться к платформе и выйти в омниканальные продажи более мелким ритейлерам, у кого пока нет ресурса на онлайн разработку, или тем, кто пока не успел ее настроить. Расширив тем самым продажи, улучшив качество обслуживания клиента, и увеличив товарооборот, подход приносит дополнительную выгоду как самому ритейлу, так и собственнику ТРЦ.