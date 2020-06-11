Бути чи не бути кіоску: як в Києві легально розмістити МАФ

За даними КМДА, на сьогодні в столиці, згідно з комплексною схемою, приблизно 6500 легальних МАФів. Нелегальних, за нашими підрахунками, залишилося до 1000. Є ще ті, що встановлені відповідно до інвестиційних конкурсів, такі як на зупинках, а також задіяні в проекті з продажу соціального хліба. Найбільше незаконних МАФів на Лівому березі, у центрі вже давно все "підчистили".

МАФам писані закони

Для того, щоб МАФ вважався легальним, у нього має бути документ, відповідно до якого МАФ розміщений. Згідно з наказом Мінрегіону №244 — це паспорт прив'язки. До того як підприємець отримав паспорт прив'язки, у нього мав бути інформаційний талон. У разі, якщо це інвестиційний договір (як, наприклад, з проектом з продажу хліба), паспорт можна отримати на його підставі.

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У 2020 році просто забажати і вставити новий кіоск неможливо. Все, що з'являється нове, це або перенесене через те, що на старому місці розташування МАФу йдуть ремонтні роботи, або, наприклад, з'явився новий установлюваний комплекс (а в радіусі 20 метрів від нього не може бути жодної торгової точки, крім тієї, що на зупинці), або це кіоск за інвестиційним договором. Ще, але це вкрай рідко, у людей може бути своя земля, на якій вони мають право розмістити кіоск і отримати паспорт прив'язки. Але це поодинокі випадки. Все це оформлюється через електронний кабінет на сайті mkk.kga.gov.ua. Там же є і покрокова інструкція, як це зробити.

За якими правилами працюють МАФи

При легальній роботі кіоску обов'язково дотримуватися кількох правил:

• Наявність дозволів на розміщення та роботу МАФу, які видає Департамент містобудування та архітектури.

• Згідно з правилами благоустрою Києва, передбачаються заходи щодо запобігання пошкодження об'єктів благоустрою.

• Укладаються договори на вивезення відходів.

• Повинні бути встановлені не менше двох урн для збирання твердих побутових відходів, а також має бути забезпечене прибирання прилеглої території на відстані не менше 10 метрів. Власники МАФів повинні забезпечити контроль над організацією прибирання закріплених та прилеглих територій, своєчасним вивезенням вмісту контейнерів та урн для сміття, встановленням і належним утриманням туалетів і біотуалетів.

• У кожного МАФу має бути зовнішнє штучне освітлення.

• Якщо відстань від МАФу до тротуару складає понад 2 метри, повинна бути прокладена пішохідна доріжка завширшки 1,5 метра.

• Власник МАФу повинен займатися озелененням прилеглої території відповідно до схеми благоустрою.

Нелегальні МАФи підлягають демонтажу

Якщо говорити про демонтаж незаконних кіосків, все просто: якщо у тимчасової споруди немає дозвільного документа — вона підлягає негайному демонтажу. Нелегальне розміщення кіоску — це порушення законодавства, і при цьому не поповнюється бюджет, а в більшості випадків він навіть "з'їдається". Законні кіоски сплачують пайову участь в бюджет. Незаконні — цього не роблять. Відповідно бюджет міста страждає.

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Також можна демонтувати законний МАФ, який мав документи, але, зважаючи на певні обставини, був їх позбавлений. Сміття біля кіоску, перевищення площі, торгівля не тим видом товару, що прописаний у дозвільному документі (не той функціонал), продаж алкоголю, місце розташування не за схемою прив'язки — все це може стати причиною анулювання легальних документів на кіоск і як наслідок — подальшого демонтажу абсолютно законного кіоску.

Роль Департаменту благоустрою Києва в житті столичних МАФів

Департамент міського благоустрою НЕ видає дозвільних документів на встановлення МАФів у місті Києві, як усі помилково думають. Наш структурний підрозділ навіть не погоджує встановлення МАФів у столиці. Департамент у цьому процесі відповідає за контроль стану благоустрою міста, перевіряє дозвільні документи, переміряє кіоски, фіксує порушення і надсилає інформацію до Департаменту містобудування та архітектури для подальшого винесення цих питань на розгляд під час засідань Комісії з питань розміщення тимчасових споруд.

Департамент міського благоустрою та його колектив працюють з чітко визначеними цілями: порядок і чистота в місті, законні та впорядковані кіоски, що не псують зовнішній вигляд столиці.