Метим в ТОП-30: куда ведет Украину новый рейтинг Doing Business?

Мировой банк 20 лет подряд публикует ежегодные отчеты о состоянии бизнес-среды в разных странах в рейтинге Doing Business, но в этом году он может выйти с опозданием из-за пересмотра методологии оценки. И если прежде за отчетный период был взят временной промежуток с середины мая по май, с оглашением итогов в октябре, то сейчас сроки публикации могут быть отложены.

Между тем, согласно предварительным подсчетам нашей команды совместно со специалистами Минэкономики, страна могла подняться в рейтинге на 10-20 позиций. Напомню, в прошлом году наш результат — 64-е место среди 190 стран-участниц опросника. Мы проанализировали около 30 законодательных изменений, которые внедрили в Украине за прошедший программный период и которые реально могут повлиять на нашу позицию. По всем 10 компонентам оценки Украина демонстрирует ощутимый прогресс. Подсчеты не учитывали рост других стран, а также плановые обновления критериев оценки ключевых показателей в этом году, не говоря уже о внеплановых. Тем не менее, заявленное премьер-министром Денисом Шмыгалем намерение попасть в топ-30 Doing Business уже не кажется настолько заоблачным.

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Что же возможная отсрочка значит для Украины? С одной стороны: это разочарование, ведь рейтинг — отличный инструмент для анализа политики. Команда Мирбанка измеряла ключевые реформы, которые касаются предпринимательской среды в Украине и предоставляла результаты о том, насколько всеобъемлющими являются изменения, реализованные в текущем году. Ведь консультанты Мирбанка непосредственно контактировали с местными экспертами и юристами. Опрошенные респонденты точно могли сказать, какие новшества реально упрощают жизнь, а что работает лишь номинально.

Без публикации рейтинга мы не сможем оценить общее состояние регуляторной системы в Украине. Глобально это вопрос так называемого "ex-ante Policy Impact Assessment" — анализа эффективности государственной интервенции. Подобная практика позволяет сказать: был ли инструмент вмешательства государства в какой-либо сфере эффективным или нет. Для регуляторной политики предпринимательства — острый вопрос. Во-первых, неэффективные регуляции могут навредить бизнесу из-за недостатков в дизайне либо по причине потери актуальности, являясь лишь поводом для конфликтов с контролирующими органами. Во-вторых, регуляторная среда огромна: по оценкам одного из проектов Мирового банка количество регуляторных актов в Украине составляет от 7 до 10 тысяч, что подтверждает сложность оценки происходящего в украинском бизнес-климате. Рейтинг, пусть и не в полном объеме, но давал возможность оценить не только его общие черты в Украине, но и показывал стоимость и сроки прохождения процедур, характеризовал эффективность регулирования благодаря сравнению с другими странами.



Коронавирус и рейтинг

Режим полного карантина повлиял не только на работу между людьми, но и на взаимодействие человека с государством. Стало понятно — условия ведения бизнеса существенно изменятся: если ты не можешь прийти лично в налоговую, открыть и провести процедуры по регистрации ТОВ, то, естественно, будешь более заинтересован в процедурах онлайн. Мировой банк принял коронакризис во внимание и продлил сроки подачи информации про реформы в этом году до 31 мая (обычно информация о проведенных реформах подавалась до 15 мая). Но это фактически единственное, чем коронавирус повлиял на формат рейтинга, а его эксперты поспешили заверить, что период карантина не будет использоваться для измерения бизнес-среды. Замерять будут периоды до пандемии. Возможно, сделают большой раздел о реакции государств на эпидемию, так как Мировой банк запрашивал у правительства информацию об изменениях процессов регулирования во время эпидемии.

Что сделано в этом году

В этом году проведено много серьезных реформ. Вспомним о главных для бизнеса. В первую очередь, вступил в силу Кодекс о банкротстве, что поможет преуспеть в одном из самых отстающих компонентов — решение вопросов неплатежеспособности.

Вторая реформа — улучшение защиты акционеров, то есть прав миноритарных инвесторов. Внесенные законом 132-IX изменения усиливают роль миноритарных акционеров и предотвращают злоупотребления со стороны владельцев контрольных пакетов акций. Кроме того, параллельно в ВР велась работа по написанию новой редакции закона "Об акционерных обществах". Сейчас законопроект уже прошел первое чтение и после принятия он также способен благотворно повлиять на позицию Украины в рейтинге.

Введен в действие инструмент доверительной собственности, который, по мнению экспертов, должен увеличить кредитируемость экономики. Все дело в том, что этот инструмент упрощает для банков процесс изъятия имущества при невозврате кредитов и повышает благонадежность заемщиков.

Существенные изменения коснулись также регистрации: тут Министерство юстиции уже полностью отменило необходимость подавать нотариально заверенную карточку с образцом подписи при регистрации предприятия, а Минэкономики упразднил оповещение налоговой о принятии директора предприятия на работу. Кроме того, благодаря работе все того же Министерства юстиции с 1 июня вступают в силу новые формы заявлений для регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, что дает возможность регистрации субъекта плательщиком НДС при регистрации предприятия (раньше нужно было подавать отдельное заявление).

Почему так сложно попасть в ТОП-30

Важность рейтинга еще и в том, что помимо фиксации годовых изменений в стране, он измеряет жизненный цикл фирмы от начального пункта до финиша. То есть анализирует экосистему и подстегивает страны к уменьшению регуляторной нагрузки. Важно заметить, что этот эффект конкуренции наблюдается, в первую очередь, между странами, которые развиваются. Это видно по стоимости открытия бизнеса, которая радикально уменьшилась за период существования рейтинга: если раньше она составляла практически 150% от дохода на душу населения, то сейчас приближается к 30%. В то же самое время стоимость открытия бизнеса в развитых стран остается стабильно низкой.

Уменьшение стоимости открытия бизнеса в развивающихся странах. Отчет Мирового банка Doing Business 2020, стр. 6

Если посмотреть на рейтинг чуть детальнее, то можно увидеть, что у стран, которые развиваются, существует некоторый "стеклянный потолок", который крайне сложно преодолеть. Так в топ-50 стран рейтинга 2020 года можно найти лишь одну страну из субсахарной Африки — Руанду. Очевидно, что быстрый рост в рейтинге становится тем сложнее, чем вы выше "карабкаетесь". Если поначалу вы можете провести инвентаризацию, убрать просто неэффективные и абсурдные регулирования, а также принять некоторые законодательные изменения, то после — вы уже не сможете расти, применяя эту тактику.

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В какой-то момент вы остаетесь с регуляторными процессами, которые нельзя просто взять и отменить или принять законодательный акт, который по "щелчку" повысит вашу позицию в рейтинге. Теперь вам необходимо внедрять достаточно сложные технологические решения для того, чтобы улучшиться в рейтинге. И это подтверждают выводы команды Doing Business в отчете за 2020 год: страны, занявшие лучшие позиции в рейтинге, имеют одну важную общую черту — широкое использование электронных систем. По сути, в какой-то момент для роста в рейтинге нужно совершить переход от этапа дерегуляции до внедрения эффективного регулирования.

Возьмем, например, компонент "Обеспечение исполнения контрактов". Одной из задач, которая стоит перед Украиной для того, чтобы улучшить позицию по этому компоненту являются внедрение системы электронного суда, что позволит участникам судебного процесса проходить некоторые этапы рассмотрения дела онлайн. Разбирая на составляющие имплементацию, заметна сложность реального воплощения инициативы в жизнь. Государство должно обеспечить законодательную базу для изменений, создать специальный веб-ресурс, сопроводить его внедрение коммуникационной компанией, благодаря которой участники судебного процесса узнают о новых возможностях. При этом созданный ресурс должен быть достаточно удобным, с качественной техподдержкой, чтобы бизнес реально им воспользовался. И что важно — своевременно обновляться в связи с изменением законодательства, ведь иначе существует риск, что новый сервис проработает лишь один цикл отчета Doing Business.



Другой пример — международная торговля. Тут вызовы, стоящие перед Украиной, еще более значительные. Это очевидно, глядя на реформаторский опыт Грузии. В какой-то момент команда специалистов, которая реализовывала изменения в Грузии, столкнулась с дилеммой: быстрое прохождение таможенного контроля означает менее строгий досмотр груза, а это повышает риск контрабанды. При первой попытке реализации реформ, грузины не смогли обеспечить быстрое прохождение таможенного контроля из-за риска падения доходов бюджета. В рейтингах 2008-2009 годов достичь радикального роста не получалось. Лишь в 2010 году, во время второго президентства Саакашвили, грузинам удалось прибавить аж 51 позицию по компоненту.

Важно помнить, что Грузия — небольшая страна, которая могла обнулять и перезагружать институции гораздо быстрее, чем это может сделать Украина. Добавим сюда и то, что над повышением позиций Грузии в рейтинге работали не только специально нанятые внутренние эксперты, но и сам Мировой банк, который сопровождал имплементацию реформ. На этом примере становится понятно насколько сложно пробить "стеклянный потолок" в рамках даже одного компонента. Таких компонентов десять, они измеряют разные этапы существования бизнеса и значит находятся в компетенции разных ведомств и требуют разных подходов для реализации.



Открытые возможности

Перенос публикации рейтинга можно воспринять по-разному. С одной стороны, мы потеряли возможность оценить темп реформ, с другой стороны — получили время, чтобы показать более внушительный скачок в следующем году. Сложность реализации изменений побуждает посмотреть на сложившуюся ситуацию позитивно. Благодаря переносу публикации рейтинга мы увидим кумулятивные результаты проделанной работы в будущем, а значит у нас будет меньше поводов для расстройства, потому что реформы — это всегда "игра в долгую". В каком-то смысле, перенос рейтинга учит двум важным качествам, которые помогают, когда речь заходит о реформирование, — терпению и упорству.