Час Вовка: хищники в судейских мантиях

Очень странно и очень неприятно, когда в твоей стране вещи очевидно неправильные, очевидно незаконные, очевидно злодейские делаются открыто. Потому что "вы же понимаете". Это — первый признак того, что цивилизация до страны не добралась.

Открытые ненавистники собственного народа в политике. Депутаты, мастурбирующие в зале парламента и зарабатывающие миллионы с жомных ям. Деятели, десятилетиями создающие схемы по обязательной покупке украинцами ненужных им услуг. Все это — не из-под полы, а открыто.

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И над всем этим — система, делающая это все возможным. Украинская судебная система. Система, потерявшая берега от абсолютной безнаказанности, система, уже даже не изображающая правосудие. Система, превратившаяся в закрытую касту, в которой уже и женятся все больше между собой, на момент брака уже примерно представляя, в каком суде и как будут делать карьеру будущие дети.

Символ украинской Фемиды — не весы, а волк. Точнее, Вовк. Именно эту фамилию носят трое судей, пересказа биографии каждого из которых достаточно, чтобы любой иностранец понял, почему жить и делать бизнес в Украине — идея для смелых духом. По иронии судьбы, три однофамильца, сделавшие карьеру в трех киевских судах, даже не родственники.

Об одном из них, впрочем, уже можно говорить в прошедшем времени. Это Евгений Вовк из Дарницкого райсуда, в 2010 году в результате спора расстрелявший в кафе в селе Бобрица на Черкасчине местного жителя Александра Каву. По словам свидетелей — по нетрезвой лавочке, да еще и крича "мне по... , я пожизненно неприкасаемый". И так и вышло: действия судьи признали самообороной и он проработал в суде еще восемь лет, регулярно получая взыскания, пока не был уволен в 2018 году.

Дела у двух других Волков идут намного лучше.

Павел Вовк из Окружного районного суда Киева запомнился нации тем, что на пленках, опубликованных НАБУ, открыто обсуждал, кому, чего и за сколько. Реалити-шоу — почти Дом-2, только про коррупционеров. Среди прочего, упоминалось, что все схвачено в Высшей квалификационной комиссии судей. Естественно, после этого состоялись заседания той самой Комиссии. На них она не только напомнила, что Вовка нельзя называть преступником без решения суда, но и отказалась отстранять его от исполнения обязанностей. Тем самым сообщив украинскому народу, что плевала на то, как выглядит в его глазах. Ведь гораздо важнее — выглядеть лояльной в глазах коллег.

Наконец, Сергей Вовк из Печерского районного суда — возможно, самый печально известный судья Украины. Неоднократно отстранялся, неизменно возвращался в родной Печерский суд. Поначалу прославился тем, что в 2011-м году вернул взяточникам из Центра занятости, собственно, взятки. Потом посадил Юрия Луценко. Потом — экс-министра обороны Валерия Иващенко. Он же взыскал с государства 7 млн гривен по иску о защите чести и достоинства известного вам Андрея Портнова, отпустил под домашний арест подозреваемого в убийстве добровольца Виталия Олешко (Сармата) и отправил в СИЗО фигурантов "дела Шеремета" — Кузьменко, Антоненко и Дугарь. Говоря словами классика — умнєйша, опитнєйша людина.

И именно он на днях успешно "раздел" украинское государство на $350 миллионов, обязав государственный ПриватБанк перечислить их оффшорам братьев Суркисов. Полностью о том, как обстояли дела, можно прочесть здесь. Если вкратце — вся ирония в том, что Суркисы спорят с государством о том, мог ли ПриватБанк при национализации банка конвертировать их вклады в нем в акции. Этот суд еще идет, они его не выиграли, но Печерский райсуд все равно обязал ПриватБанк вернуть им средства по предыдущим обязательствам — то есть эти самые деньги. Это полный абсурд, но именно такое решение было вынесено судом в 2017-м и подтверждены разъяснением его решения 2 сентября. Именно за разъяснение в ответе Евгений Вовк.

Впрочем, в последний момент ситуацию спасли общественное давление и работа юристов ПриватБанка. После огромного резонанса Верховный суд приостановил выполнение этого судебного решения. И это немного спасло украинский бюджет.

Но сам факт того, что Волки — удивительные существа, которые могут все, а им за это ничего, уже зафиксирован.

Все это могло бы стать основой остросоциального романа. Возможно, даже комикса. Мы живем в стране, где целая ветвь власти игнорирует не только закон, но и общественное мнение, не просто годами, а десятилетиями. И избегает наказания просто потому, что а судьи-то кто?

А судьи — они сами.

Говорят, в основе всех революций лежит охватившее массы чувство несправедливости. Именно несправедливость люди не прощают.

Оттого страшнее, когда за справедливость в стране ответственны Вовки.