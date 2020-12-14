Мнения 60 минут назад

Чему украинские банки могут научиться у финтех-компаний

Ключевая разница между банками и финтехом — в скорости принятия решений

Фото: Bankgreenwood Фото: Bankgreenwood
Фото: Bankgreenwood

Для клиентов финансовых услуг грань между финтехом и банками постепенно стирается, но в разрезе индустрии мы видим, что эти два вида игроков рынка расслаиваются по специализациям и сегментам. И несмотря на всю полярность, традиционным банкам есть чему поучиться у инновационных финансовых компаний. 

Ключевая разница между банками и финтехом — в скорости принятия решений. Например, в традиционном коммерческом банке, чтобы утвердить новый функционал или финансовую услугу, сначала нужно согласовать проект, провести тендер, написать разные варианты документации, и согласовать это решение в множестве различных подразделений. На этот процесс может уйти порядка полугода.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В свою очередь, в большинстве финтех-компаний подобные решения принимаются мгновенно, на уровне стейкхолдеров посредством одного звонка. И запуск продукта происходит на столь же высоких скоростях. Это то преимущество, которое позволяет финтеху быть более конкурентным, более быстрым и более инновационным по сравнению с традиционными игроками финсектора.

Однако одна из причин бюрократии в банках обусловлена тем, что Национальный Банк Украины де-факто обязывает финансовые организации иметь сложную вертикальную структуру во избежания рисков. Поскольку регулятор своими инструкциями регламентирует наличие в коммерческих банках главы правления, совета правления, набсовета и остальных подразделений. И только эти органы имеют право принимать решения по деятельности финучреждения, при чем каждый имеет свою зону ответственности, а само решение — становится коллегиальным с вердиктом от каждой из сторон. Конечно, собрать всех для принятия какого-то существенного решения о запуске нового продукта, или изменения стратегии, — задача еще та.

Необходимость в новом организационном фреймворке для банков

Но так было 30-50 лет назад. Сейчас же, в контексте четвертой индустриальной революции и ускоренной цифровизации, связанной с пандемией COVID-19, нужен новый фреймворк. То есть набор определенных принципов, которые банки совместно с регулятором, смогут включить в свою стратегию развития продуктов и инноваций в банковской индустрии.

Наиболее эффективной работа этого фреймворка окажется в случае, если регулятор сможет обязать банки, или хотя бы открыто даст им возможность, иметь другую, более децентрализованную структуру для принятия быстрых решений о важных инновациях, касающихся того, как развивать финансовую и бизнес-инфраструктуру в новом цифровом мире. 

Читайте также:
Адаптируйся или умри: почему важна цифровизация финсектора 

Безусловно, не все банки спешат внедрять инновации, поскольку зачастую новый функционал или сервисы финучреждения добавляют после того, как новинка уже кем-то опробована и стала мейнстримом на рынке. Но тем банкам, которые хотят быть ближе к пользователю, следует менять свои принципы работы. 

Действительно, можно быть стабильным, надежным банком с многолетней историей, но чтобы при этом компания-партнер не проводила месяцы в интеграции, или онбординге, дью-дилидженсе и в прочих подобных активностях. То есть финансовым организациям следует готовиться к партнерствам как организационно и технологически, так и ментально, и юридически. А это все требует гибкости.

При этом игрокам, которые выполняют роль инфраструктуры и намерены работать в партнерстве с финтех-компаниями, тоже необходимо усовершенствовать свои процессы. 

Почему это важно? Поскольку в случае, если какая-то финтех-компания сделает запрос о необходимости интеграции с банком с устаревшей инфраструктурой, например, для открытия счетов, то такое финучреждение сможет предоставить свой сервис только в течении условных трех лет. И это та причина, по которой финтех-компания обратится к банку-конкуренту с более инновационной инфраструктурой и подходами ведения бизнеса.

Организационный дизайн и его модернизация

Как видим, организационная структура — рельсы для принятия решения. Гранулярность оргструктуры и возможность нести полную ответственность за принятие решений определенными людьми или командами, — это то, что банкам следует почерпнуть у финтеха.

Большие банки могут поделить организацию условно на две части — старую, где все устроено по привычной вертикали, остальные 50% — могут быть распределенные или квази-распределенные команды, которые связаны в кластеры команд, и объединены в сегменты. Но в каждой команде должна быть прописана четкая зона ответственности и возможность принятия решений, а также их внедрения. Именно из этого и строится организационный дизайн. И по такому принципу работают инновационные команды, которые быстро создают новые продукты, выводят их на рынок и достигают успеха.

Для финтех-компаний все проще, так как зачастую они вырастают из маленьких инновационных команд, которые появились в каких-то организациях, и затем обрастают горизонтальной структурой.

И если мы говорим о диджитализации в банковском секторе, то по сути должен быть разговор о полной перезагрузке. Но если речь о банках, которые планомерно пытаются трансформироваться, лучшего подхода, чем изменение организационного дизайна — не найти. 

АВТОР:

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Украина может "открыть небо" с ЕС в феврале — вице-премьер
Украина может "открыть небо" с ЕС в феврале — вице-премьер
Площади чесночных плантаций в Украине вырастут на 75% — эксперт
Площади чесночных плантаций в Украине вырастут на 75% — эксперт
Компания бизнесмена украинского происхождения выиграла тендер NASA на запуск спутников
Компания бизнесмена украинского происхождения выиграла тендер NASA на запуск спутников
Загрузка...
Новое видео
Как прошел Business Wisdom Summit 2020

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. США выделят $1,6 млрд на уничтожение сетевого оборудования Huawei и ZTE

  3. "Укрзализныця" открыла в Харькове первый центр управления движением (ФОТО)

  4. В Минздраве не исключают перенос локдауна в Украине на месяц

  5. Площади чесночных плантаций в Украине вырастут на 75% — эксперт

Ивент
SHE Congress: о личном бренде, инструментах для переговоров и тренде на осознанную красоту
SHE Congress: о личном бренде, инструментах для переговоров и тренде на осознанную красоту
В этом обзоре — принципы женского бизнеса, инструменты переговоров, пошаговая инструкция построения личного бренда и правила осознанной красоты
Загрузка...