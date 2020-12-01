Чи виведе ERP-система об'єднані територіальні громади на новий рівень?

У час передвиборчої гонки з сумом спостерігаєш за пустими обіцянками кандидатів та вибіркове висвітлення результатів своєї діяльності діючої влади й мимоволі ловиш себе на думці, що, мабуть, було б корисно проводити чергові вибори до органів місцевого самоврядування (надалі — ОМС) хоча б кожні два роки, а то й щороку.

А вже зовсім мрією вбачається можливість дійсно об’єктивно, а не на теоретичному рівні оцінити результати їх діяльності, так би мовити не за карі очі, родинні зв’язки чи дружні симпатії, а що ще гірше, за партійну приналежність. Не те що б я проти політичних партій — просто на місцевому рівні це немає нічого спільного з центральними політичними проектами та партіями.

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Відходячи від політики і повертаючись до бажання тверезо та чесно оцінити результати діяльності місцевої влади в режимі реального часу, — нічого крім глобального оцифрування абсолютно всіх процесів в ОМС на думку не спадає. Мабуть, першою у вас промайне думка, що автор начитався фантастики. І це нормально. В мене теж перший раз була така реакція. Але зерно було посіяне і віра в глобальну цифровізацію всіх елементів нашого життя мене не покидала. Підігрівало цю історію і перші успішні кейси порталу "ДІЯ".

На перший погляд, управлінці з досвідом мені заперечать, що ця ваша діджиталізація нічого не змінить, тому що потрібно робити ставку на досвідчених управлінців. Не маю нічого проти останніх, але вважаю, що діджиталізація діяльності ОМС винесе на поверхню всі недоліки і аномалії, які є на місцях, та дозволить з різних точок зору поглянути на буденні та звичні процеси, серед іншого, й на витрати та доходи ОМС.

Я вважаю, що прямо зараз для цього ідеальний час з огляду на те, що в даний момент в Україні проходить активна фаза адміністративно-територіальної реформи, на яку всі чекали понад чверть століття, основним ядром якої будуть власне новосформовані об'єднані територіальні громади (надалі — ОТГ).

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Формування єдиного уніфікованого програмного забезпечення на центральному рівні, прообраз ERP-системи, в якій буде закладено так звану базову (мінімальну) конфігурацію, тобто організаційну структуру ОТГ, принципи її внутрішньої взаємодії і функціонування, а також зовнішньої комунікації. Щодо внутрішніх процесів, то цілком реально усі положення та інструкції алгоритмізувати і закласти в програмне забезпечення. Це дозволить уникнути маніпуляцій і викривлення інформації на місцевому рівні.

Мінімізація процедурних порушень та боязливість чиновників зробити щось не так, дозволить значно покращити роботу ОМС. Просто система не буде дозволяти такі дії, бо це не буде відповідати закладеним алгоритмам. Як на мене, відділи статистики взагалі можна буде ліквідувати. Шаблонізовані звіти, які буде генерувати сама система та дашборди керівників — виключать необхідність у відділах статистики.

Натомість з'явиться нова професія — адміністратор такої системи, який буде і коучем на перших етапах, і контролером валідності даних на подальших. Доручення, протоколи нарад та дедлайни їх виконання потрібно буде вести в електронній формі, і не важливо, що у керівника в той день був ювілей і всі були зайняті іншим. Погодження та візування документів звісно також.

Щодо зовнішніх сфер діяльності ОТГ, то варто виділити можливість спілкування з органами державної влади, в тому числі, і на центральному рівні в електронному вигляді аби не витрачати часу на кореспонденцію та відрядження, які звісно ж можуть замінити конференц зв'язок, та електронне листування. Уявіть собі можливість запису на прийом до керівника ОТГ після перегляду вільного часу у визначений день в його календарі, і без шоколадки секретарю. Більше того, чиновник не зможе раптово піти на лікарняний чи поїхати у відрядження до Києва, коли "запахло смаженим".

До того ж, можна буде розмістити всі інвестиційно-привабливі об’єкти та лоти на території ОТГ за попередньо заданими параметрами, за зразками міжнародних інвестиційних консалтингових агентств (яких собі жодна із ОТГ не могла б дозволити за чеком) та інвестори зможуть побачити і ознайомитись з ними в режимі онлайн із будь-якої точки світу, де є доступ до мережі.

А у випадку появи донорських чи партнерських грантових програм — можна буде з легкістю сформувати власну заявку ОТГ на ту чи іншу потребу. Більшість громад у нас про це просто не знають. А ті, що знають, не вміють якісно сформувати заявку, а більшість, взагалі в це не вірить.

Також важливим буде переймання передового досвіду інших ОТГ у різних питаннях. Ключове, що це можна буде зробити майже відразу через рейтингування чи геймефікацію, не чекаючи, коли спустять циркуляр "зверху" (через декілька років) або ж на черговій річній конференції мерів чи міст.

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Однозначно, що якщо будуть такі правила гри і функціонування системи ОМС, це дасть змогу значно скорити штат та виплачувати більші зарплати тим, хто залишиться, і взагалі, така система координат для багатьох буде некомфортною і незвичною, тому люди, які до цього не готові, туди просто не підуть.

Звісно, що все вищевикладене — це не структуровані та ідеалізовані речі і процеси, але думка та концентрація на них дасть можливість їх реалізувати. Якщо нам вдасться це втілити в життя найближчі два-три роки, то Україна зробить колосальний стрибок у розвитку державного управління, а процеси взаємодії стануть швидшими в десятки, а то і в сотні разів.